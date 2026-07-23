Kraj sage: Konačno potpisao Ife Lundberg

Bivši košarkaš Partizana nastavlja misiju u Izraelu nakon iscrpljujućih pregovora.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Završena je saga oko Ifea Lundberga. Nekadašnji košarkaš Partizana nastavlja saradnju sa Makabijem iz Tel Aviva, nakon dugih pregovora. Danac je sa Izraelcima dogovorio dvogodišnji ugovor uz opciju produžetka na još jednu.

Iako su sedmicama pregovarali, očigledno su našli zajednički jezik, iako je iskusni plej tražio 2 miliona evra po sezoni. Nije poznato da li su mu ovi zahtjevi ispunjeni, ali je dogovor postignut.

Danac je imao i interesovanje drugih klubova, ali presudila je važna uloga koju mu je dao Oded Kataš, u kombinaciji sa dobrom atmosferom u timu.

Lundberg se prošle sezone suočio sa nekoliko problema sa povredama, ali je uspio da ih prevaziđe i postane ključni igrač Makabija. U Evroligi je završio sezonu sa prosjekom od 11 poena i 3,6 asistencija po utakmici.

U izraelskoj ligi je imao 10,5 poena i 3,8 asistencija u regularnoj sezoni, dok je u plej-ofu imao još bolji učinak i pomogao Makabiju da osvoji titulu, sa 14,1 poenom, 5,1 asistencijom i 3,3 skoka po utakmici.