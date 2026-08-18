Potukle se žene selektora Egipta, on završio u bolnici!? (VIDEO)

Selektor Egipta Hosam hasan rešio je da se razvede od supruge posle velikog skandala koji je potresao tamošnju javnost

Izvor: Buda Mendes / Getty images / Profimedia

Selektor reprezentacije Egipta Hosam Hasan ponovo je u centru zbivanja i ponovo je razlog njegova supruga. Ovaj put je doživio poprilično nevjerovatnu scenu kad su se njegova bivša i sadašnja supruga potukle. Na sve to, Hasan je završio u bolnici poslije incidenta.

Selektoru Egipta je pozlilo kad je vidio sukob dvije žene i tamošnji mediji izvještavaju da je zbog toga završio u bolnici. Do sukoba je došlo kad je Hasan sa suprugom Danom Adam odmarao u hotelskom odmaralištu. Međutim, na licu mjesta se pojavila i Huvajda, bivša supruga selektora, a susret dvije dame eskalirao je u fizički obračun.

Pogledajte tuču koju su zabilježile kamere:

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan'ın 2 eşi arasında kavga çıktı.



• Kavganın stresine dayanamayarak bayılan Hassan, hastaneye kaldırıldı.

• Taraflar gözaltına alındı.pic.twitter.com/FoGzyxEnxy — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama)August 15, 2026

Navodno, Hasan je sa Danom Adam uživao u nastupu egipatskog umjetnika Mohameda Ramadana, da bi se nešto kasnije pojavila njegova bivša supruga sa djecom. Kako tamošnji mediji javljaju, Huvajda se pojavila u kafiću u kojem je bio selektor Egipta, povukla ga sa stolice i zahtijevala da pođe sa njom. Najprije je uslijedio verbalni sukob dvije žene, a potom je uslijedio i fizički okršaj.

Osim tuče koja je viđena između dvije dame, Hasan, koji je bio u centru zbivanja, onesvijestio se zbog haotičnog prizora. Na lice mjesta, u odmaralište Marina na sjevernoj obali Egipta, stigla je i policija.

Dana Adam je tvrdila da je na nju neko prosuo vruću kafu, da je ošamarena, čupana za kosu, kao i da su njena djeca gurana u čitavom metežu. Tvrdila je da ju je napalo više ljudi. S druge strane, Huvajda je riješila da povuče sve optužbe.

Ovo nije prvi put da je trenutna supruga selektora Egipta Dana Adam u centru javnosti. Po završetku Mundijala privukla je veliku pažnju jer je suprugu okrenula glavu kako bi tokom razgovora sa medijima gledao u nju, a ne u novinarku.

Ko je Hosam Hasan?

Blizanci Hosam i Ibrahim Hasan već više od četiri decenije zajedno prolaze kroz gotovo sve važne trenutke u fudbalu. Nekada su rame uz rame igrali za reprezentaciju Egipta i brojne klubove, a danas zajedno predvode nacionalni tim na Svjetskom prvenstvu. Hosam je selektor, dok njegov brat Ibrahim obavlja funkciju direktora reprezentacije. Rođeni su 10. avgusta 1966. u Helvanu, predgrađu Kaira, gdje su odrasli u skromnim uslovima. Fudbal je vrlo rano postao njihov životni put, a sa samo 13 godina priključili su se omladinskoj školi Al Ahlija, kluba u kojem su započeli velike karijere.

Dva braka Hosama Hasana Hosam Hasan se 1994. godine oženio Hudom El Gorbavi, sa kojom ima četvoro djece. Iako su tokom godina prolazili kroz krize i razdvajanja, Hasan je više puta isticao da je Huda i dalje njegova supruga. Kasnije je stupio u brak sa Danom Adam, koji je često bio tema egipatskih medija zbog brojnih pravnih sporova. Uprkos tome, Dana je ostala uz njega i tokom Svjetskog prvenstva javno mu pružala podršku, a posebnu pažnju privukao je snimak na kojem razgovara sa suprugom video-pozivom odmah poslije jedne pobjede Egipta

Tokom igračkih dana zajedno su nastupali za Al Ahli, predstavljali Egipat na Afričkom kupu nacija i Mundijalu 1990, a potom zajedno gradili karijere i u inostranstvu, noseći dresove PAOK-a, Nojšatel Ksamaksa i Al Aina. Po završetku igračke karijere nastavili su saradnju i kao treneri.

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)