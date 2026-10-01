Pablo Laso je poslije poraza Efesa od Crvene zvezde pričao sa novinarima u Beogradskoj areni.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Efes je izgubio od Crvene zvezde u Beogradskoj Areni (77:72). Poslije meča je trener gostiju Pablo Laso došao na konferenciju za medije i prvo je analizirao šta je sve vidio na terenu.

"Prvo bih htio da čestitam Zvezdi na pobjedi, teška utakmica od prvog minuta. Imali smo i šut za pobjedu. Nismo ga pogodili. Naši procenti šuta nam nisu pomogli. Uradili smo dosta dobrih stvari da ostanemo u meču u teškim situacijama. To je bilo dobro. Loše? Ako me pitate za meč generalno. Mislim da smo izgubili u prvom poluvremenu. Dozvolili smo 10 skokova u napadu i osam izgubljenih lopti u prvom dijelu i gubili smo samo jedan razlike. Dali smo rivalu previše posjeda. Čestitam Zvezdi na pobjedi. Nas sad čekaju teške utakmice", rekao je Laso.

Vidi opis Pablo Laso: "Možda je Navaro tim potezom iznenadio novinare, ali mene nije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Objasnio je šta je tražio kod pravljenja novog tima Efesa za novu sezonu.

"Prošle godine su svi pričali o lošoj godini. Imali smo dosta povreda i bilo je teško. Analizirali smo kako da unaprijedimo tim. Teško je objasniti kada se neko povrijedi kao Džejms danas. Htjeli smo da unaprijedimo kreaciju na terenu. Doveli smo plejeve, Šarića koji umije da dodaje, na tome smo bili fokusirani kod pojačanja. U ovakvom kalendaru smo tražili igrača sa većim atleticizmom i više igrača u rotaciji. I pokušali smo da unaprijedimo skokove. Ta tri skoka bila su naši glavni ciljevi ljetos. Drugačiji je tim. Još tražimo identitet, ali sam srećan kako odgovaramo na sve to."

Šta je sa Majkom Džejmsom?

Pogledajte 01:08 Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Novinare je zanimalo koliko je teška povreda Majka Džejmsa i da li je to uticalo na ekipu.

"Brzo ću o informacijama o Džejmsu. Ja sam trener, ne doktor. Ne izgleda dobro. Vjerujemo našim ljekarima i uradićemo više testova u Istanbulu. Što se meča tiče, sigurno da je bio težak momenat za tim kada vidite igrača koji napušta teren na taj način. Mislim da smo pokazali karakter i ostali u meču. Ne dovoljno da dobijemo meč, ali se sve svodilo na taj jedan šut. Ima i dobrih i loših stvari. Teško je što smo izgubili meč koji smo bili jako blizu da pobijedimo", dodaje Laso.

"Navaro me nije iznenadio, imaće dobru sezonu"

Imao je samo riječi hvale na račun Zvezde i sunarodnika Ibona Navara.

"Drugačiji trener, drugačiji plejevi, drugačiji sistem. Vidim veoma balansiran tim, sa skorerima, sa dobrim kreatorima igre, atletskim igračima. Kompletan tim, imaće Zvezda sigurno dobru sezonu, jer je Ibon veoma dobar trener", kaže Laso.

Pitali su ga novinari i da li ga je iznenadila startna petorka Zvezde koja je bila potpuno drugačija u odnosu na meč sa Hapoel Tel Avivom.

"Nikada me ne iznenade startne petorke rivala. Poštujem druge trenere i igrače. U timu kakav je Zvezda, ne pravi to ogromnu razliku. U utorak je Real krenuo sa Nikom Smitom koji je tek stigao, prva utakmica u Evroligi, možda je to moglo da bude još jedno pitanje da li me je to iznenadilo. Nađete razloge zašto je drugi trener uradio tu promjenu. Možda je vas iznenadio više."

Na kraju je uslijedilo i šaljivo pitanje pošto je na fajnal-foru Evrolige u Beogradu rekao da će morati da pita ženu za kupovinu kuće u Beogradu.

"Sigurno. Ne, ne, nekretnine su preskupe, pa ne mogu to da priuštim", nasmijao se Laso.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!