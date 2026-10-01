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UŽIVO, CRVENA ZVEZDA - EFES: Crveno-bijeli u Areni igraju za prvu pobjedu u sezoni 0

Utakmica Zvezda - Efes počinje u 20 časova. Očekuje se uzbudljiv okršaj u pokušaju crveno-bijelih da ostvare prvu pobjedu ove sezone.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
20:04

Nova petorka Zvezde krenula snažno!

Vajler Beb - Karter - Dobrić - Odželej - Izundu startna je petorka Zvezde kojoj Dobrić od starta daje energiju (3:2).

19:29

Ovo je sastav Zvezde!

Motli, Džons, Miljenović, Vajler-Beb, Batler, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Odželej, Kramer, Moneke.

18:14

Ibon Navaro o Efesu

"Efes ima bekove sa velikim potencijalom, sjajni su strijelci, ima visoke igrače koji su veoma vješti i na dobrom atletskom nivou... Veoma slična utakmica kao protiv Hapoela. Biće zanimljivo vidjeti kako ćemo uspjeti da se prilagodimo za manje od 48 sati i odigramo protiv tako dobrog tima koji dolazi u sjajnoj dinamici - odigrali su izvanrednu utakmicu i u Barseloni i izgubili zbog samo nekoliko detalja."

Izvor: MN PRESS

18:14

Boldvin ne igra za Zvezdu

Krilni centar Zvezde Patrik Boldvin još se nije oporavio i ne očekuje se da večeras zaigra u Areni.

Izvor: MN PRESS

18:13

Šarić protiv Zvezde poslije 10 godina

Dario Šarić, košarkaš Efesa, igrao je u dresu Efesa protiv Zvezde u Vršcu 2016. prije svog odlaska u NBA, a pod vođstvom Dušana Dude Ivkovića. Prethodno je sa Cibonom naneo Zvezdi jedan od najtežih poraza, u polufinalu Fajnal-fora ABA lige 2014. godine, takođe u Beogradskoj areni. Sada je rival crveno-bijelima kao NBA veteran.

"Radujemo se nastavku sezone. Poslije poraza u prvoj utakmici na gostovanju, spremni smo da se takmičimo i ostvarimo prvu pobjedu u gostima. Ovo je veoma teško mjesto za igru i neće biti laka utakmica, ali moramo da damo 100 odsto i pokušamo da pobijedimo dobar tim u nevjerovatnoj atmosferi."

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

18:12

Laso: "Susret sa Navarom mi mnogo znači"

"Crvena zvezda je tim sa mnogo oružja i igra veoma komforno na svom terenu jer je atmosfera tamo nevjerovatna. Uvijek je teško igrati u tako velikoj dvorani. Njeni navijači strastveno podržavaju tim, a istovremeno imaju kvalitetne igrače na svakoj poziciji. Lično, susret sa Ibonom Navarom mi mnogo znači. Kao dvojica trenera iz Baskije, susret na evroligaškom nivou ima posebnu vrijednost. Ali, istovremeno, sve će biti zaboravljeno kada utakmica počne."

Izvor: MN PRESS

18:11

Efes stiže sa skorom 1-1

Ekipa Pabla Lasa u uvodna dva kola izgubila je od Barselone u gostima 89:82 i pobijedila Real Madrid na svom terenu 94:84. U prvoj utakmici su blistali Džejms (22) i Šarić (17), a u drugoj Doužer sa 18 i Strazel sa 14.

18:11

Efes predvodi Majk Džejms

Poslije dugih i uspješnih pet godina u Monaku, Majk Džejms je ovog ljeta prešao u Efes i biće zanimljivo vidjeti ga u sastavu ekipe Pabla Lasa, u kojoj su i bivši centar Partizana Bruno Fernando, bivši bek Partizana Pi-Džej Doužer, bivši saigrač Majka Džejmsa u Monaku Matju Strazel, bivši igrač Zvezde Džordan Lojd... Naravno, uz dolazak Džejmsa najzvučniji potpis ovog ljeta bio je ipak Dario Šarić, koji se vratio iz NBA u Efes poslije 10 godina.

Izvor: Serhat Yilmaz/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

18:10

Zvezda hoće prvu pobjedu u Evroligi

Poslije poraza protiv Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva, Zvezda će večeras pokušati da "iz treće" ostvari prvi trijumf u najjačem takmičenju ove sezone. Uz to, i da u hodu riješi brojne probleme u igri na startu sezone.

18:09

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Utakmica Crvena zvezda - Efes počinje u 20 časova, pratite je uz MONDO.

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