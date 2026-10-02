Google mijenja pravila za Android: Zaboravite na brzu instalaciju aplikacija sa interneta

Novi sistem instalacije neprovjerenih aplikacija sada je aktivan u prve četiri zemlje, a uskoro će se proširiti širom svijeta.

Izvor: YouTube / GuideRealm

Google je počeo da primjenjuje nova pravila za instalaciju Android aplikacija van odobrenih prodavnica. Novi i znatno komplikovaniji proces sada je aktivan u prve četiri zemlje, a uskoro će početi da se širi i na druga tržišta.

Promjene su počele da važe u Brazilu, Tajlandu, Singapuru i Indoneziji na svim telefonima sa Androidom 7 ili novijim. Google je novi sistem najavio još tokom proljeća, a sada je počela njegova konkretna primjena.

Najveća promjena odnosi se na "sideloading", odnosno istalaciju aplikacija koje dolaze od neregistrovanih developera ili iz prodavnica koje Google nije odobrio.

Korisnik prvo mora da uključi odgovarajuću opciju unutar Developer Options podešavanja, potvrdi identitet i restartuje telefon. Nakon toga sledi čekanje od čak 24 sata prije nego što instaliranje takvih aplikacija postane moguće.

Kada taj period istekne, korisnik može da izabere da sideloading ostane omogućen sedam dana ili neograničeno.

Nova procedura ne važi za aplikacije koje se instaliraju iz trenutno odobrenih prodavnica:

Google Play ,

, Samsung Galaxy Store,

Honor App Market,

Oppo App Market,

Xiaomi GetApps,

vivo V-Appstore,

Transsion Palm Store.

Google navodi da je novi proces namjerno napravljen tako da bude nepraktičan. Cilj je da se prevarantima oteža da korisnike nagovore da na brzinu instaliraju zlonamjernu aplikaciju iz nepoznatog izvora.

Period čekanja od 24 sata upravo tome i služi. Korisnik ne može odmah da prati instrukcije prevaranta i instalira aplikaciju čim dobije fajl ili link.

Ipak, dio zajednice nije oduševljen promjenom. Pojedini korisnici strahuju da bi ovo mogao da bude kraj Androida kakvog poznajemo, odnosno prvi korak ka zatvorenijem ekosistemu po uzoru na Apple-ov iOS.