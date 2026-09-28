Kako provjeriti da li je baterija telefona zdrava: Unesite tajni kod i otvorite skriveni Android meni

Android operativni sistem krije posebne servisne menije kojima se pristupa unosom jednostavnih kodova preko aplikacije za pozive.

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Ako vam baterija telefona više ne traje kao ranije, ne morate odmah da nagađate da li je vreme za zamjenu. Android ima skrivene servisne menije koji mogu da otkriju dodatne informacije o bateriji, a do njih se na podržanim telefonima stiže jednostavnim kodom.

Otvorite aplikaciju za pozive i ukucajte *#*#4636#*#*. Ako vaš model podržava ovu funkciju, automatski će se otvoriti servisni meni sa informacijama o uređaju i bateriji.

Vlasnici pojedinih Samsung telefona mogu da probaju i *#0228#, koji otvara dodatne podatke o bateriji. Ipak, Android nema jedan univerzalni kod za sve proizvođače, pa nemojte da vas iznenadi ako se nakon unošenja kombinacije ništa ne dogodi.

U tom slučaju postoje i druge mogućnosti. Aplikacije AccuBattery i Battery Guru prate cikluse punjenja i pražnjenja i na osnovu prikupljenih podataka procenjuju stvarni kapacitet baterije i stepen njene istrošenosti.

Ovdje je važno imati malo strpljenja. Procena ovih aplikacija je približna, a posebno može biti nepouzdana neposredno nakon instalacije, kada još nisu prikupile dovoljno podataka o bateriji.

Korisnici Xiaomi telefona određene informacije mogu da pronađu i među sistemskim alatima, dok dostupnost konkretnih podataka zavisi od uređaja.

Brojke, međutim, nisu jedini pokazatelj da je baterija pri kraju svog životnog vijeka. Ako se telefon primetno više zagrijava, iznenada se gasi ili mu je autonomija ozbiljno oslabila, preporuka je da se baterija proveri u servisu od strane profesionalaca.