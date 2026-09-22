Gemini će umjesto korisnika čekati da se javi operater: Stiže opcija "Call for me" za Android telefone

Google u okviru svoje Phone aplikacije razvija novu funkciju pod nazivom "Call for me", koja prepušta vještačkoj inteligenciji borbu sa automatskim govornim menijima i dugotrajnim čekanjem na slobodnog operatera.

Izvor: Ilija Baošić

Čekanje slobodnog operatera i beskonačno biranje opcija u automatskim telefonskim menijima uskoro bi moglo da postane posao za Gemini. Google razvija funkciju koja bi omogućila AI-ju da sam pozove korisničku podršku, prolazi kroz govorne menije i čeka na vezi sve dok korisnik ne mora da se uključi.

Nova opcija nosi naziv "Call for me", dok se u kodu pojavljuje pod razvojnim imenom "Hedwig". Otkrili su je analitičari portala Android Authority u beta verziji aplikacije Phone by Google.

Google funkciju još nije zvanično predstavio i trenutno nije dostupna korisnicima, ali pronađeni kod dosta otkriva o tome kako bi "Call for me" trebalo da funkcioniše.

Gemini bi mogao samostalno da pozove korisničku podršku, sluša automatizovane govorne menije i ostane na vezi sve dok razgovor ne zahteva prisustvo korisnika.

Pritom ne bi bilo potrebno slušati čitav razgovor. Zvuk bi mogao da se reprodukuje preko zvučnika ili žičanih slušalica, ali i da bude potpuno utišan pomoću opcije "No audio".

Aplikacija bi istovremeno mogla da prikazuje transkript razgovora, koji bi korisnik mogao da kopira ili podijeli. Na taj način bilo bi moguće pratiti tok poziva bez slušanja razgovora.

Kontrola bi ipak ostala u rukama korisnika, koji bi u svakom trenutku mogao da preuzme razgovor od Gemini-ja ili potpuno prekine poziv.

Ukoliko drugi poziv stigne dok Gemini razgovara sa korisničkom podrškom, telefon bi prikazao upozorenje. Prihvatanjem novog poziva završio bi se razgovor koji Gemini trenutno vodi.

Po završetku razgovora Gemini bi prikazao i razlog prekida veze. Sistem bi razlikovao situacije u kojima je poziv završio Gemini, sagovornik sa druge strane ili loša veza.

Za sada nije poznato da li će "Call for me" biti dostupan svim Android telefonima. Kod trenutno ne ukazuje da je funkcija rezervisana isključivo za Pixel uređaje.

Ipak, Google neke od svojih najnaprednijih funkcija za telefonske pozive već ograničava na sopstvene telefone. Među njima su Hold for Me i Direct My Call, pa postoji mogućnost da kompanija isti pristup primijeni i na novu Gemini funkciju.