Xiaomi 17T na testu: Telefon koji krije "keca u rukavu"

Dimensity 8500 Ultra, 6.500 mAh baterija, kompaktne dimenzije i ista telefoto kamera kao na Pro modelu. U nastavku pročitajte kako se Xiaomi 17T pokazao na našem testu.

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi već godinama kroz T seriju pokušava da ponudi što više mogućnosti iz premijum segmenta, ali po osjetno pristupačnijoj cijeni. Recept je dobro poznat - poneki kompromis tamo gde će korisnike najmanje boleti, uz fokus na karakteristike koje će ove telefone okarakterisati ona dobro poznata fraza - "ubica flagshipa".

Xiaomi 17T donosi nekoliko zanimljivih promjena. Za razliku od skupljeg modela, prvi put stiže u kompaktnijem kućištu i sa manjim ekranom, što će obradovati sve kojima su veliki telefoni postali nepraktični za svakodnevnu upotrebu.

Uprkos manjim dimenzijama, unapređenja nisu izostala. Xiaomi ove godine cijelu 17T seriju predstavlja pod nadimkom "telefoto majstor", a razlog za to je prilično jasan. Ovaj modul je značajno unaprijeđen u odnosu na prošlu godinu, a pravo je iznenađenje da standardni 17T koristi identičan hardver sa 5x optičkim zumom i Leica potpisom kao znatno skuplji Pro model.

Kada se tome dodaju novi MediaTek procesor i velika silicijum-ugljenična baterija, Xiaomi 17T na papiru djeluje kao veoma ozbiljan konkurent u svojoj klasi. Naravno, naš zadatak je bio da proverimo da li je dobar prvi utisak nešto što se prenijelo na svakodnevno korišćenje.

Xiaomi 17T: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17T ne donosi radikalne promjene dizajna u odnosu na prethodnika. Zadržao je prepoznatljiv izgled T serije - zaobljene uglove, ravne ivice i četvrtasto ostrvo sa kamerama. Međutim, njegov najveći adut na ovom polju su osjetno kompaktnije dimenzije.

Manje kućište i ekran dijagonale 6,59 inča znače da Xiaomi 17T mnogo bolje leži u ruci od većeg brata. Lakše se koristi jednom rukom i bez problema staje u džep, pa će se dopasti svima kojima su telefoni sa ekranima od skoro 7 inča jednostavno preveliki.

Konkretan uređaj koji smo testirali stigao je u Blue varijanti, koja ostavlja veoma atraktivan utisak. Matirana poleđina lijepo prelama svjetlost, ali još važnije - veoma dobro odoljeva otiscima prstiju. Zbog toga telefon i bez zaštitne maske dugo izgleda uredno.

Izvor: Ilija Baošić

Kao i kod prethodnih T modela, Xiaomi je ponegdje morao da napravi kompromis kako bi zadržao konkurentnu cijenu. Prednja i zadnja strana zaštićene su Gorilla Glass 7i staklom, dok je ram izrađen od plastike. U praksi to nije mana. Konstrukcija je čvrsta, nema uvijanja niti krckanja pod pritiskom, a plastični ram doprinosi tome da uređaj sa masivnom baterijom zadrži prihvatljivu masu od oko 200 grama.

Posebno nam se dopala debljina kućišta od svega 8,2 milimetra. Kada se uzme u obzir kapacitet baterije, Xiaomi je uspio da napravi telefon koji ni u jednoj osi ne djeluje glomazno.

Izvor: Ilija Baošić

Ostrvo sistema kamera nije preterano ispupčeno, pa je uređaj prilično stabilan kada se položi na sto. Kucanje poruka ili korišćenje telefona na ravnoj površini zato nije praćeno neprijatnim ljuljanjem.

Prednju stranu zauzima ravan ekran sa veoma tankim okvirima. Selfi kamera nalazi se u centralnom otvoru pri vrhu, dok je optički čitač otiska prsta smešten ispod ekrana. Radi brzo i pouzdano, ali je postavljen nešto niže nego što bismo voljeli, pa palac mora malo više da se spusti prilikom otključavanja.

Raspored tastera je klasičan. Dugme za uključivanje i kontrole jačine zvuka nalaze se na desnoj strani, dok je leva potpuno prazna. Na donjoj ivici smješteni su USB-C priključak, glavni zvučnik, mikrofon i fioka za dve nano-SIM kartice, uz podršku za eSIM.

Izvor: Ilija Baošić

Na gornjoj ivici nema otvora drugog zvučnika. Stereo sistem koristi pojačanu slušalicu iznad ekrana, koja zajedno sa donjim zvučnikom pruža dovoljno glasan i čist zvuk. Zanimljivo je da je infracrveni port, po kome su Xiaomi telefoni godinama bili prepoznatljivi, smješten među module kamera.

Telefon posjeduje IP68 sertifikat otpornosti na prašinu i vodu. To znači da bez problema podnosi kišu i prašinu, ali i da prema zvaničnim specifikacijama može da izdrži potapanje u slatku vodu do dubine od tri metra u trajanju do 30 minuta.

Xiaomi 17T: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Ekran je jedan od najvećih aduta Xiaomi 17T telefona. Iako nije u pitanju najskuplji model kompanije, kvalitet prikaza zaista rijetko odaje utisak da se koristi uređaj iz nižeg cenovnog segmenta.

AMOLED panel dijagonale 6,59 inča ima rezoluciju od 2.756 x 1.268 piksela i gustinu od oko 460 ppi, pa je slika izuzetno oštra. Podržana je 12-bitna dubina boja, odnosno prikaz više od 68 milijardi nijansi, uz Dolby Vision i HDR10+ standarde. Sve to doprinosi veoma prirodnom prikazu boja, bez prenaglašene zasićenosti kakvu viđamo na pojedinim konkurentskim modelima.

Odličan utisak ostavila je i osvijetljenost ekrana. Xiaomi deklariše maksimalnih 3.500 nita pri reprodukciji HDR sadržaja, a u svakodnevnoj upotrebi nismo imali nikakvih problema sa čitljivošću. Automatsko podešavanje osvjetljenja radi veoma dobro, pa je sadržaj bio jasno vidljiv - čak i na direktnom suncu.

Panel podržava stopu osvježavanja do 120 Hz, ali ovde nailazimo na jedan od kompromisa karakterističnih za T seriju. Umjesto LTPO tehnologije koristi se LTPS panel, pa osvežavanje nije potpuno adaptivno. Sistem bira između 30, 60, 90 i 120 Hz, u zavisnosti od aplikacije i načina korišćenja. U praksi to uglavnom nije predstavljalo problem, ali bi LTPO panel doneo bolju energetsku efikasnost.

Xiaomi je veliku pažnju posvetio i zaštiti očiju. Na raspolaganju je Vision Care paket koji obuhvata više tehnologija za prijatnije korišćenje ekrana, uključujući visokofrekventno PWM zatamnjivanje od 3.840 Hz. Na nižim nivoima osvjetljenja treperenje je svedeno na minimum, što može da smanji zamor očiju kod korisnika koji su osjetljivi na ovu pojavu.

Telefon posjeduje i četiri TÜV Rheinland sertifikata koji potvrđuju nizak nivo plavog svjetla, odsustvo primetnog treperenja i vernu reprodukciju boja.

Xiaomi 17T: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

Za razliku od Pro modela, Xiaomi 17T ne koristi najjači MediaTek-ov čipset, već Dimensity 8500 Ultra. Riječ je o procesoru izrađenom u 4-nanometarskom proizvodnom procesu, koji je nešto slabiji od flagship rješenja, ali i dalje više nego dovoljan za ogromnu većinu korisnika.

U svakodnevnom radu gotovo da nema mjesta zamjerkama. Sistem radi veoma fluidno, aplikacije se otvaraju brzo, a prebacivanje između njih protiče bez zastajkivanja. Naš testni primjerak imao je 12 GB RAM memorije i 512 GB UFS 4.1 skladišnog prostora, dok je u ponudi i verzija sa 256 GB interne memorije.

Telefon se dobro pokazao i u gejmingu. Grafički intenzivni naslovi rade stabilno, ali je za najbolje performanse u najzahtjevnijim igrama potrebno spustiti grafička podešavanja. To je i bilo očekivano - Dimensity 8500 Ultra ipak nije direktan konkurent najjačim čipovima na tržištu.

Jedna od jačih strana Xiaomi 17T modela je termalni menadžment. Tokom testiranja kućište se nije pretjerano zagrijavalo, čak ni poslije dužeg igranja ili drugih zahtjevnih zadataka. Za to je zaslužan Xiaomijev 3D IceLoop sistem hlađenja, koji uspješno održava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

Na softverskoj strani telefon pokreće HyperOS 3, zasnovan na Androidu 16. Interfejs izgleda moderno, radi brzo i lako se koristi, bez obzira na to da li dolazite sa drugog Android telefona ili prelazite iz iOS tabora.

Jedna od zanimljivijih novina u interfejsu je funkcija Super Island. Reč je o Xiaomijevoj verziji dinamičnog ostrva, koje oko otvora za prednju kameru prikazuje informacije poput aktivnih tajmera, reprodukcije muzike ili dolaznih poziva. Efekat je vizuelno dopadljiv, ali i praktičan jer su najvažnije informacije uvijek pri vrhu ekrana.

Posebno važno, Xiaomi je obećao pet velikih Android ažuriranja i šest godina bezbjednosnih zakrpa, što je odlična vest za korisnike koji planiraju da telefon koriste duži niz godina.

Xiaomi 17T: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17T donosi značajan iskorak na polju kamera. Umesto skromnijih rešenja na koja smo navikli kod osnovnih modela, ovaj telefon poseduje identičnu periskopsku kameru kao i Pro verzija - iako je glavni modul malo manji.

Glavna kamera koristi Light Fusion 800 senzor od 50 MP sa optičkom stabilizacijom (OIS) i f/1.7 otvorom blende. Iako je na papiru stepenicu ispod Pro modela po kvalitetu, fotografije snimljene po danu su i dalje izuzetno oštre, bogate kontrastom i detaljima.

Naravno, zvijezda ovog sistema je pomenuta 5x telefoto periskopska kamera sa senzorom rezolucije 50 MP i optičkom stabilizacijom. Ovaj senzor isporučuje odlične rezultate i donosi ozbiljnu prednost u odnosu na konkurenciju u ovoj klasi. Zumirane fotografije na 5x, pa čak i na hibridnih 10x, prosto briljiraju po pitanju oštrine i detalja.

Vidi opis Xiaomi 17T na testu: Telefon koji krije "keca u rukavu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Portreti su priča za sebe - zahvaljujući prirodnom zamućenju pozadine i preciznom odvajanju subjekta, izgledaju kao da su uslikani profesionalnim fotoaparatom.

Ova dva senzora se odlično snalaze i kada padne mrak. Noćni snimci zadržavaju vrlo dobru teksturu i minimalan nivo digitalnog šuma, a automatika radi sjajan posao u kontroli ulične rasvete i svjetlosnih izvora. Primijeti se da telefon u mraku voli softverski da izgladi detalje kako bi neutralisao šum, zbog čega su sjenke ponekad mrvicu tamnije nego što bismo voljeli.

Sa druge strane, ultraširokougaona kamera od 12 MP ostaje najskromnija karika ovog sistema. Tokom dana je sasvim korektna za hvatanje širih kadrova, sa dobrom konzistentnošću boja u odnosu na glavni senzor. Međutim, nedostatak autofokusa i manji senzor uzimaju svoj danak čim padne mrak, pa su noćni snimci primetno mekši i sa manje detalja.

Kao sjajan softverski dodatak ističe se Leica Live Moment funkcija, koja snima kratak video zapis tik pre pritiska okidača, pa je i naknadno moguće izvući savršen "frejm".

Xiaomi 17T: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

U tankom kućištu Xiaomi 17T telefona nalazi se silicijum-ugljenična baterija kapaciteta 6.500 mAh. Iako je nešto manja nego kod Pro modela, i dalje je riječ o vrlo velikom rješenju za uređaj ovih dimenzija.

U praksi, autonomija je jedna od jačih strana ovog telefona. Tokom testiranja bez problema je izdržavao do dva puna dana umjerenog korišćenja. U zavisnosti od navika, ni treći dan nije nerealan, ali pod uslovom da se telefon ne forsira intenzivno.

Kada se isprazni, puni se snagom od 67 W. To je ujedno i jedna od stavki gde postoji razlika u odnosu na Pro model, koji nudi brže 100 W punjenje. U našem testu, za kompletno punjenje od 0 do 100% bilo je potrebno oko sat vremena, što je i dalje sasvim korektan rezultat.

Ono što se više osjeća kao nedostatak jeste izostanak bežičnog punjenja, jer je to funkcija koju sve više korisnika očekuje i u ovom cjenovnom rangu.

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17T serija jasno cilja različite tipove korisnika, gde standardni model igra ulogu pristupačnije ulaznice u premijum segment. Telefon je u Srbiji dostupan u crnoj, plavoj i ljubičastoj boji, kako u slobodnoj prodaji, tako i kod operatora.

Cene u Srbiji su sledeće:

Xiaomi 17T (12 GB / 256 GB) - 82.999 RSD

Xiaomi 17T (12 GB / 512 GB) - 94.999 RSD

Poređenja radi, Xiaomi 17T Pro u konfiguraciji 12 GB / 512 GB košta 114.999 RSD.