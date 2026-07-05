Testirali smo HONOR Magic V6: Magično izdržljiv, tanak i brz

Moćni Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterija od čak 6.600 mAh, svetli ekrani 6,52 i 7,92 inča, ali i nikad bolja otpornost na vodu i prašinu - detaljno smo testirali najmoćniji HONOR-ov savitljivi telefon.

Izvor: Ilija Baošić

HONOR već godinama ozbiljno ulaže u razvoj savitljivih telefona, a Magic V6 je stigao na naš test kao dokaz koliko je kompanija zapravo napredovala. Na prvi pogled djeluje da je cilj bio jednostavan, napraviti uređaj koji je tanak i praktičan kao klasičan telefon, ali bez velikih hardverskih kompromisa.

Uprkos 4,1 mm debljine u otklopljenom stanju, HONOR Magic V6 donosi najnoviji Snapdragon procesor i veliki sistem kamera koje razbijaju predrasude. Tu je i impresivno velika silicijum-ugljenična baterija, dva LTPO OLED ekrana i najbolja otpornosti na vodu i prašinu u klasi.

Na papiru sve djeluje veoma ubedljivo. Na nama je bilo samo da se uvjerimo da li ovaj savitljivi telefon isto tako dobro funkcioniše i u svakodnevnoj upotrebi.

HONOR Magic V6: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

HONOR Magic V6 ostavlja snažan utisak već pri prvom kontaktu. Nije riječ samo o savitljivom telefonu, već o tome koliko je ekstremno tanak i koliko zrelo djeluje kao proizvod.

U otklopljenom stanju, debljina uređaja iznosi nevjerovatnih 4,1 mm, dok u sklopljenom ta brojka iznosi tek 9 mm. Sa umjerenom težinom od 224 grama, Magic V6 u džepu ne pravi neprijatnu izbočinu niti smo imali osjećaj da nosimo "ciglu".

Na našem testu se našla elegantna crna verzija, čija je poleđina izrađena od čvrstog fiberglasa. Ovo otporno rješenje pod prstima ostavlja premium utisak i ne prlja se otiscima tako lako.

Osmougaono ostrvo kamera vizuelno dominira poleđinom. Primetno izlazi iz ravni kućišta, pa telefon ne leži potpuno ravno na stolu, ali dobra vijest je da se i ne klati.

Na desnoj strani nalaze se tasteri za jačinu zvuka i POWER dugme sa integrisanim čitačem otiska prsta koji se pokazao izuzetno. Na donjoj strani je USB-C port, mikrofoni i SIM slot, mada je prisutna i podrška za eSIM.

Izvor: Ilija Baošić

Šarka na lijevom boku je izrađena od metalne legure visoke čvrstoće i vazduhoplovnog kvaliteta. Unapređeni mehanizam deluje snažno, glatko i ne ispušta neprijatne zvuke, pa je otklapanje prirodnije i ostvalja čvrst, precizan osjećaj. HONOR obećava do 500.000 otklapanja i zaklapanja, što znači da kupci ne moraju da brinu o dugovječnosti možda i najvažnijeg dijela telefona.

Na polju izdržljivosti, Honor je napravio istorijski uspjeh jer je ovo prvi savitljivi telefon na tržištu koji istovremeno nosi IP68 i IP69 sertifikate. To znači da je uređaj potpuno otporan na prašinu, može da preživi potapanje do 1,5 metara dubine na pola sata, ali je imun i na snažne mlazove vode pod visokim pritiskom i temperaturom.

Unutrašnji ekran dobio je dodatnu zaštitu zahvaljujući unapređenom ultratankom staklu sa ojačanom mikro strukturom. Ugib na sredini ekrana je i dalje prisutan, ali je znatno manje primjetan nego kod prethodnih generacija i brzo se zanemaruje u radu.

Zvuk se oslanja na odlične stereo zvučnike koji su pozicionirani na vrhu i dnu kućišta. Kada je telefon sklopljen, oni stoje savršeno simetrično, dok u rasklopljenom stanju pokrivaju dijagonalu za bogatiji zvučni doživljaj.

HONOR Magic V6: Ekrani

Izvor: Ilija Baošić

Kao i svaki uređaj ovog formata, HONOR Magic V6 posjeduje dva ekrana, a kvalitet oba panela je podjednako važan. U zaklopljenom stanju, telefon mora da ponudi fluidnost i proporcije klasičnog flagshipa , dok u rasklopljenom režimu treba da pruži imerzivno iskustvo kompaktnog tableta.

Unutrašnji panel ima dijagonalu od 7,95 inča i rezoluciju 2.172 × 2.352 piksela. Slika je oštra, kontrast visok, a crna duboka. Maksimalna HDR osvijetljenost ide do 5.000 nita, pa ni upotreba na direktnom suncu ne predstavlja problem.

Izvor: Ilija Baošić

Spoljašnji ekran je dijagonale 6,52 inča i rezolucije 1.080 × 2.420 piksela, pa je prikaz vrlo sličnog kvaliteta kao na unutrašnjem panelu. Kako je kod većine korisnika upravo ovaj displej onaj koji će najviše koristiti, HONOR je implementirao još bolje osvetljenje - od 6.000 nita - ali razlika u najizazovnijim uslovima nije bila vidno primetna.

Oba ekrana imaju antirefleksivni sloj, koji dodatno podiže kvalitet prikaza u dnevnim uslovima. I to nije jedino što im je zajedničko. Zahvaljujući LTPO 2.0 tehnologiji, osvježavanje je se dinimački kreće od 1 do 120 Hz kako bi se uštedela baterija, a tu je i podrška za HDR10, HDR10+ i Dolby Vision.

Za oni sa osetljivim vidom, na raspolaganju je izuzetno PWM zatamnjivanje od 4.320 Hz, koje smanjuje treperenje pri nižem osvjetljenju - što doprinosi manjem zamoru očiju tokom dužeg korišćenja.

HONOR Magic V6: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

Kada su u pitanju performanse, HONOR Magic V6 donosi čistu flagship snagu bez kompromisa. U srcu tankog kućišta nalazi se najmoćniji procesor današnjice - Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ono što odmah možemo reći jeste da je iskustvo korišćenja izuzetno. Telefon bukvalno leti kroz svakodnevne zadatke, animacije u interfejsu su ekstremno glatke, a aplikacije se otvaraju trenutno. Multitasking na velikom unutrašnjem ekranu je pravo uživanje - mogli smo bez ikakvih problema da držimo otvoreno više zahtjevnih aplikacija istovremeno, bez i najmanjeg znaka usporavanja ili seckanja.

Međutim, svjesni smo da ekstremno tanko kućište predstavlja ogroman izazov za hlađenje tako moćnog čipa. Honor je ovdje ugradio napredni rashladni sistem sa parnom komorom, ali zakoni fizike se ne mogu u potpunosti zaobići. Telefon se nikada nije pregrijavao niti bio neprijatno vruć, ali treba imati na umu da će, kada se potjera do ekstrema, namerno oboriti svoje performanse. Naravno, pričamo o rijetkim slučajevima i o dugotrajnoj "torturi".

Softversku stranu predvodi najnoviji MagicOS 10, izgrađen na temeljima Android 16 sistema. Interfejs je vizuelno doteran staklenim elementima, bogat opcijama i donosi odlične sistemske alate koji maksimalno koriste prednosti velikog, savitljivog ekrana. Deljenje ekrana, rad u lebdećim prozorima i prebacivanje sadržaja sa jednog displeja na drugi funkcionišu besprijekorno i intuitivno.

Izvor: Ilija Baošić

Na polju vještačke inteligencije, Honor donosi paket naprednih i korisnih rješenja.

Sistem se u velikoj mjeri oslanja na prepoznavanje namjera korisnika, pa tako popularna funkcija "Magic Portal" sada radi još preciznije - dovoljno je da prstom prevučete tekst, adresu ili sliku ka ivici ekrana, a softver će vam automatski ponuditi aplikacije za koje pretpostavlja da su vam u tom trenutku potrebne. Za poslovne korisnike i kreativce, tu su i izuzetno korisni alati unutar bilješki i galerije, koji omogućavaju instant prevođenje teksta u realnom vremenu, automatsko transkribovanje i sumiranje glasovnih bilježaka, kao i pametno generisanje i obradu fotografija.

HONOR Magic V6: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Kamere su tradicionalno polje kompromisa kod savitljivih telefona, prije svega zbog ograničenog prostora u ekstremno tankom kućištu. Međutim, HONOR je sa Magic V6 modelom odlučio da razbije predrasude i ponudi svestran i moćan sistem koji se ozbiljno približava klasičnim flagship uređajima.

Glavni senzor je rezolucije 50 MP, sa optičkom stabilizacijom (OIS) i svetlim f/1.6 otvorom blende. Fotografije snimljene u dnevnim uslovima su vrhunskog kvaliteta, oštre i prepune detalja. Karakteriše ih širok dinamički raspon, odličan kontrast i vrlo privlačne, živopisne boje koje daju prepoznatljiv premijum pečat.

Tu je i periskopska telefoto kamera od 64 MP koja nudi 3x optički zum i naprednu CIPA 6.5 optičku stabilizaciju slike. Za razliku od uobičajenih preklopnih modela sa manjim zum senzorima, ova kamera isporučuje izuzetno čiste i detaljne rezultate. Hibridni zum na 6x ostaje impresivno oštar, a zahvaljujući AI algoritmima, čak i veća uvećanja daju upotrebljive rezultate koji nadmašuju direktnu konkurenciju.

Portreti na 3x zumu su priča za sebe. Proporcije lica su prirodne, tonovi kože topli, a edge detection i bokeh efekat izgledaju izuzetno ubjedljivo.

Vidi opis Testirali smo HONOR Magic V6: Magično izdržljiv, tanak i brz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 8 8 / 8

Treći modul je ultraširokougaona kamera od 50 MP sa autofokusom. Dok ova kamera kod mnogih proizvođača služi samo da marketinški popuni broj senzora, u ovom slučaju fotografije tokom dana obiluju detaljima i nude odličnu konzistentnost boja u odnosu na prethodno pomenute senzore. Pored toga, ova kamera podržava i makro režim koji je omogućavao da se subjektu približimo na svega nekoliko centimetara i uhvatimo nevjerovatne krupne kadrove.

Glavni senzor i telefoto kamera se odlično snalaze i u uslovima slabijeg osvjetljenja. Noćni snimci na 1x i 3x zadržavaju vrlo dobru teksturu, uspješno obuzdavaju izvore svjetlosti i imaju minimalan nivo digitalnog šuma. Istina, softver u mraku voli malo agresivnije da "ispegla" najdublje sjenke i tamne kadrove.

Video je moguće snimati u 4K rezoluciji do 60 kadrova u sekundi na svim zadnjim kamerama. Snimci iz ruke su izuzetno stabilni zahvaljujući kombinaciji optičke i elektronske stabilizacije. Boje na snimcima su bogate i zasićene, a prelazi između svetlih i tamnih kadrova glatki, što ovaj telefon čini spremnim za ozbiljnije kreiranje video sadržaja u pokretu.

HONOR Magic V6: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Ispod haube HONOR Magic V6 modela nalazi se masivna silicijum-ugljenična baterija kapaciteta od čak 6.660 mAh, što predstavlja apsolutni rekord i postavlja nove standarde u kategoriji savitljivih telefona.

U realnoj upotrebi, autonomija je prosto nevjerovatna za jedan preklopni uređaj. Tokom našeg testiranja, baterija je bez ikakvih problema obezbjeđivala do dva dana upotrebe, tokom kojih smo koristili oba ekrana.

Čak i najzahtjevniji dani ispunjeni konstantnim kretanjem između 5G stanica, navigacijom, video pozivima, društvenim mrežama i umjerenim gejmingom neće uspjeti da isprazne bateriju prije odlaska na spavanje.

Kada dođe vrijeme za punjenje, na scenu stupa podrška za žično punjenje snage 80 W. Iako telefon u pakovanju stiže bez punjača, preko podržanog adaptera brzine su odlične - bilo nam je potrebno da telefon napunimo od 0 do 100% za menje od sat vremena.

Kao ogroman plus u ovoj klasi izdvaja se i podrška za izuzetno brzo bežično punjenje snagom od čak 66 W. Pored toga, telefon nudi i funkcije reverzibilnog punjenja, uključujući obrnuto bežično kao i obrnuto žično punjenje snagom od 5 W. To znači da se HONOR Magic V6 u hitnim situacijama može pretvorite u efikasan powerbank koji u hodu može da dopuni pametne slušalice, sat ili neki drugi telefon.

HONOR Magic V6: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

HONOR Magic V6 stiže u prodavnice i kod mobilnih operatora 8. jula 2026. godine. Na tržištu Srbije biće dostupan u moćnoj konfiguraciji sa 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije.

Preporučena maloprodajna cijena iznosi 229.999 RSD. Iako je riječ o premijum sumi, HONOR ovim modelom direktno napada sam vrh preklopne kategorije, nudeći hardver koji uspešno eliminiše kompromise na polju debljine, kamera i baterije.

Za prve kupce obezbeđen je izuzetno vredan paket poklona u promotivnom periodu koji traje od 8. do 31. jula 2026. godine (ili do isteka zaliha):