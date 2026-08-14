Xiaomi predstavio HyperOS 4: Novi dizajn, više vještačke inteligencije i brži rad sistema

Xiaomi je predstavio HyperOS 4 sa novim "Liquid Glass" dizajnom, unaprijeđenim AI funkcijama, bržim pokretanjem aplikacija i dodatnim opcijama prilagođavanja interfejsa.

Izvor: GSM Arena

Xiaomi je predstavio HyperOS 4, novu verziju svog korisničkog interfejsa koja donosi značajno izmijenjen dizajn, više opcija za prilagođavanje i dodatne funkcije zasnovane na vještačkoj inteligenciji.

Iako HyperOS verzije nisu direktno vezane za Android izdanja, kompanija navodi da će HyperOS 4 najvjerovatnije koristiti istu osnovu kao i aktuelni Android 17, koji se trenutno distribuira kroz HyperOS 3.

Novi "Liquid Glass" dizajn

Najveća vizuelna promjena u HyperOS 4 sistemu je novi "Liquid Glass" dizajn. Interfejs koristi providne površine i efekte prelamanja svjetlosti kako bi elementi na ekranu djelovali realističnije i modernije.

Redizajnirani sistem donosi i više opcija za prilagođavanje zaključanog ekrana, uključujući slobodnije raspoređivanje sata i obavještenja. Korisnici će moći da mijenjaju veličinu foldera, grupišu vidžete i lakše prelaze između vertikalnog i horizontalnog prikaza aplikacija.

Xiaomi je unaprijedio i rad plutajućih prozora, koji će se automatski prilagođavati orijentaciji ekrana.

Brže aplikacije i napredniji AI

Kompanija tvrdi da HyperOS 4 donosi osjetno bolje performanse. Prema internim testovima, aplikacije bi nakon devet sati korišćenja telefona trebalo da se pokreću oko 18 odsto brže nego na HyperOS 3 sistemu.

U pozadini radi AI sistem koji predviđa koje će resurse korisnik uskoro koristiti i unaprijed ih učitava u RAM memoriju, čime se ubrzava rad uređaja.

Unaprijeđen je i HDR algoritam za obradu fotografija. Vrijeme obrade HDR snimaka smanjeno je sa oko 310 na 240 milisekundi, dok je pokretanje kamere ubrzano za približno 200 milisekundi.

Xiaomi navodi i poboljšanja pri reprodukciji video sadržaja, uz manji broj izgubljenih frejmova.

Stiže Super AI Assistant 2.0

HyperOS 4 koristi Xiaomi MiMo LLM model za rad novog Super AI Assistant 2.0 asistenta.

Asistent može da transkribuje glasovne zapise, organizuje bilješke, pretražuje galeriju fotografija, pomaže pri planiranju putovanja, ali i upravlja pametnim kućnim uređajima i automobilima povezanim sa Xiaomi ekosistemom.

Za složenije zadatke koristiće se funkcija Super Island oko otvora prednje kamere, koja će prikazivati status obrade zahtjeva prije nego što se odgovor pojavi na cijelom ekranu.

Nova funkcija Inspiration Ball

Među zanimljivijim novitetima nalazi se i funkcija Inspiration Ball, koja AI sistemu pruža dodatni kontekst za izvršavanje zadataka.

Korisnici će moći da prevuku pokazivač preko adrese kako bi odmah pokrenuli navigaciju ili preko fotografije proizvoda kako bi sistem pokušao da pronađe isti predmet na internetu.

Pojedini mediji navode da ova funkcija možda neće biti dostupna na globalnom tržištu zbog sličnosti sa Google opcijom "Circle to Search".

Kada počinje testiranje?

Javno beta testiranje HyperOS 4 sistema počinje 14. avgusta.

U prvom talasu podržani su Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max i Redmi K90, kao i Xiaomi Pad 8 Pro i Xiaomi Pad 8.

Drugi talas testiranja planiran je za 27. avgust, dok bi treći trebalo da počne 17. septembra.

(MONDO/GSM Arena)