Xiaomi 18 Pro krši sva pravila: Novi telefon stiže sa ogromnim pomoćnim ekranom, ali to nije sve

Šta nam to Xiaomi kuva za septembarsku premijeru?

Izvor: Xiaomi

Xiaomi priprema novu seriju svojih flagship telefona za septembrsku premijeru, kao i jednu veliku promjenu. Dok su prethodni modeli imali mali ekran na poleđini od 2,7 inča, rane informacije tvrde da će Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max imati impresivan pomoćni displej od čak 4 inča.

Ovaj ekran navodno više neće služiti samo za slikanje selfija ili prikazivanje osnovnih vidžeta. Kompanija ga razvija kao takozvani pametni AI prozor koji automatski prilagođava sadržaj u zavisnosti od konteksta.

To omogućava korišćenje alata za kameru, navigaciju ili slanje brzih odgovora na poruke direktno sa poleđine telefona, bez potrebe da se uopšte aktivira glavni ekran.

Izvor: Xiaomi

Novi zadnji panel biće znatno svjetliji, imaće veću rezoluciju, veću gustinu piksela i modernije, zaobljene ivice. Kompanija takođe razmatra ugradnju posebne funkcije za zaštitu privatnosti na ekranu.

Pored ekrana, Xiaomi se fokusira i na unapređenje hardverskih komponenti. Novi uređaji dobiće znatno bolje stereo zvučnike i napredniji vibracioni motor koji bi trebalo da pruži precizniji i premijum osjećaj pod prstima tokom upotrebe.

Još jedna potencijalna inovacija moglo bi da bude uvođenje posebnog fizičkog tastera za vještačku inteligenciju. Ovo dugme bi služilo za brzo pokretanje AI alata ili kontekstualnih akcija na novim modelima za 2026. godinu.

Na jesen se očekuju tri modela - Xiaomi 18, 18 Pro i 18 Pro Max. Najjače Pro verzije pokretaće najnoviji i izuzetno moćni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro procesor, dok bi osnovni model mogao da dobije standardnu varijantu čipa.