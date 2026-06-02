Xiaomi srušio veliku Apple barijeru: Stigla opcija koju su vlasnici telefona sanjali

Kineski gigant je potvrdio da Quick Share funkcija na Xiaomi telefonima od sada zvanično podržava direktno povezivanje i dijeljenje fajlova sa Apple uređajima preko AirDrop-a

Aktuelni i budući vlasnici Xiaomi telefona konačno su dočekali vijest koja drastično olakšava svakodnevni rad i komunikaciju između različitih svjetova tehnologije.

Preko svog zvaničnog HyperOS naloga na društvenoj mreži X, kompanija Xiaomi je potvrdila da njena funkcija Quick Share od sada zvanično podržava direktno povezivanje i deljenje datoteka sa Apple uređajima preko AirDrop-a.

Ovaj potez direktno rešava višegodišnju frustraciju korisnika koji su morali da koriste alternativne aplikacije ili aplikacije za dopisivanje kako bi prebacili sliku ili video sa Androida na iPhone, iPad ili Mac.

Sada je stvar maksimalno pojednostavljena - ako imate Xiaomi telefon i neki Apple uređaj u blizini, dovoljno je da pokrenete dijeljenje bilo kog fajla i Apple uređaj bi trebalo da se pojavi direktno unutar vašeg standardnog Quick Share menija.

Ipak, iz kompanije još uvijek nisu precizirali da li je ova opcija odmah dostupna na svim modelima ili je rezervisana isključivo za najnovije flegšip uređaje.

Stručnjaci procjenjuju da će za aktivaciju ove funkcije biti neophodno najnovije softversko ažuriranje HyperOS sistema. S obzirom na to kako su ovakve integracije tekle kod drugih brendova, vlasnici starijih i pristupačnijih Xiaomi modela moraće da pokažu još malo strpljenja dok nadogradnja zvanično ne stigne do svih uređaja na tržištu.