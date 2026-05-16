Širi se AirDrop podrška za razmjenu slika i snimaka: Ovo su sljedeći Android modeli na koje stiže

Google je zvanično najavio listu Android uređaja koji će uskoro moći da direktno i u punom kvalitetu dijele fajlove sa iPhone korisnicima, bez posrednika i bez gubitka kvaliteta.

Vječiti rat izmeđuAndroid i iPhone korisnika oko dijeljenja slika i snimaka u punom kvalitetu konačno se bliži kraju. Tokom događaja The Android Show: I/O Edition, Google je zvanično potvrdio da se Quick Share kompatibilnost sa AirDrop sistemom širi na znatno veći broj pametnih telefona.

Ova funkcija, koja omogućava direktno i brzo prebacivanje fajlova sa Androida na iPhone i obrnuto, uskoro stiže na uređaje kompanija OnePlus, Oppo i Honor.

Google je ovu revoluciju pokrenuo prošle godine sa Pixel 10 serijom, nakon čega je opcija stigla na starije Pixel modele, Samsungovu Galaxy S26 seriju, kao i na premijum kineske modele Oppo Find X9 Ultra i vivo X300 Ultra. Trenutno, direktnu komunikaciju sa Apple uređajima već podržavaju i pristupačniji Pixel 8a, kao i savitljivi Oppo Find N6.

Sada je red na masovno širenje, a lista uređaja koji uskoro dobijaju ovu opciju je poprilično dugačka.

Google je potvrdio da podrška stiže na sljedeće Samsung modele:

Kompletnu Galaxy S25 seriju i stariju Galaxy S24 seriju.

seriju i stariju seriju. Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 , kao i na stariji Galaxy Z Fold6 .

i , kao i na stariji . Galaxy Z TriFold.

Pored Samsung-a, AirDrop kompatibilnost stiže i na druge popularne brendove. Funkciju će dobiti korisnici Oppo Find X8 serije, zatim OnePlus 15 flegšip model, kao i savitljivi Honor Magic V6 i premijum Honor Magic8 Pro.

Google za sada nije objavio tačan vremenski okvir i datume kada će ažuriranje postati dostupno za ove konkretne modele, ali je potvrđeno da je implementacija u završnoj fazi. Kada funkcija postane aktivna, prebacivanje velikih video snimaka i slika između dva različita tabora obavljaće brzo, lokalno i bez potrebe za aplikacijama poput Viber-a ili WhatsApp-a.

