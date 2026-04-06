Zašto Android sporo radi? Ove 4 aplikacije tajno koče vaš telefon

Zašto Android sporo radi? Ove 4 aplikacije tajno koče vaš telefon

Autor D.V. Izvor Smartlife
Najčešći uzrok sporog Android telefona nisu sistem ili hardver, već aplikacije koje rade u pozadini i troše resurse bez prestanka.

Većina korisnika krivi procesor ili loše ažuriranje sistema kada Android telefon počne da koči. Istina je da su za spor rad najčešće odgovorne aplikacije koje koristite svakodnevno.

Jednostavno, neke aplikacija troše resurse u pozadini čak i kada mislite da su ugašene.

TikTok je jedan od najvećih potrošača snage jer neprestano učitava video snimke i sinhronizuje podatke. Ova aplikacija sprečava telefon da pređe u režim dubokog mirovanja što dovodi do pregrijavanja i bržeg trošenja baterije. Rješenje? Prelazak na "lakšu verziju".

Google Maps drastično troši resurse zbog stalnog korišćenja GPS signala i ažuriranja mapa u realnom vremenu.

Problem nastaje ako su dozvole podešene tako da aplikacija traži vašu lokaciju u svakom trenutku. Najbolje je da dozvolite pristup podacima o lokaciji samo dok je navigacija aktivno otvorena na ekranu.

Spotify neprestano osvježava vaše liste pjesama i koristi veliku količinu radne memorije (RAM) za glatko puštanje muzike. Privremena memorija ovog programa može narasti toliko da operativni sistem ostane bez prostora za normalno funkcionisanje. Na telefonima sa manje memorije, ovo dovodi do naglog usporavanja svih ostalih funkcija.

Google Photos pravi veliki pritisak na sistem dok indeksira vaše nove slike i šalje ih na internet oblak.

Svaki put kada napravite fotografiju, vještačka inteligencija troši procesorsku snagu na pravljenje sličica i tagovanje sadržaja. Isključivanjem automatskog pravljenja rezervnih kopija možete značajno ubrzati rad telefona i sačuvati bateriju.

Vaš telefon vjerovatno nije zastario, nego je samo preopterećen nepotrebnim pozadinskim procesima. Provjerite dozvole u podešavanjima i isključite automatsko osvježavanje sadržaja tamo gde vam nije neophodno. Ovim malim promjenama vratićete brzinu svom telefonu bez potrebe za servisom ili novim modelom.

Izvor: Telegraf

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

