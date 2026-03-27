logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

WhatsApp riješio najveću muku korisnika: Omogućeno prebacivanje četova između Androida i iPhona

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

WhatsApp je uveo jednostavan prenos istorije ćaskanja između iPhone i Android uređaja, kao i nove opcije poput dva naloga na istom telefonu i pametnog upravljanja memorijom.

whatsapp omogućio prebacivanje četova između Androida i iPhona Izvor: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock.com

WhatsApp je konačno uveo funkciju koju su milioni korisnika godinama čekali - direktan i jednostavan prenos istorije ćaskanja između iPhone na Android uređaja.

Ova promjena znači da vaši razgovori, fotografije i video snimci više nisu "zarobljeni" na jednom operativnom sistemu kada odlučite da promijenite telefon. Migracija podataka sada se obavlja u svega par klikova, čime je proces prelaska na novi uređaj postao potpuno bezbolan i siguran.

Uz to, aplikacija je dobila i opciju korišćenja dva naloga na jednom iPhone-u, pa više ne morate da nosite dva telefona da biste razdvojili posao i privatnost.

Pametno upravljanje memorijom putem opcije "Manage Storage" sada vam dozvoljava da obrišete samo velike fajlove unutar željenog četa, dok vaša tekstualna istorija ostaje netaknuta.

Novi Meta AI alati dodatno pomažu u sređivanju fotografija direktno u aplikaciji, dok pametni prijedlozi stikera čine dopisivanje dinamičnijim nego ikada prije.

Ovaj paket funkcija se trenutno uvodi globalno i svi korisnici će uskoro dobiti pristup novim alatima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

whatsapp iphone android transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS