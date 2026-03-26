Trikovi za bolji YouTube feed: Evo kako da natjerate algoritam da vam prikazuje samo ono što vas zanima

Trikovi za bolji YouTube feed: Evo kako da natjerate algoritam da vam prikazuje samo ono što vas zanima

Autor D.V. Izvor Smartlife
Ako vam je YouTube feed postao nepodnošljiv, niste jedini. Ipak, problem nije samo u platformi - već i u signalima koje joj šaljete. Dobra vijest je da to možete brzo da promijenite.

Ako vam je YouTube feed postao nepodnošljiv - niste jedini. Ipak, problem nije samo u platformi, već i u signalima koje joj šaljete. Dobra vijest je da to možete brzo da promijenite, odnosno da "prevaspitate algoritam".

Najbrži način da poboljšate preporuke jeste da jasno odbijate ono što vas ne zanima.

Kod svakog neželjenog videa kliknite na tri tačkice i izaberite "Nisam zainteresovan" ili "Ne preporučuj kanal". Ove opcije šalju direktan signal YouTube-u da filtrira sličan sadržaj ubuduće.

Ovaj korak možda djeluje banalno, ali pravi ogromnu razliku. Nakon nekoliko dana aktivnog korišćenja, početna stranica može izgledati potpuno drugačije.

S druge strane, ako povremeno pogledate sadržaj koji vas inače ne zanima, postoji još jedno korisno rješenje. U podešavanjima privatnosti možete pauzirati istoriju gledanja. Na ovaj način video koji pogledate "u prolazu" neće uticati na buduće preporuke.

Ovo je posebno korisno kada istražujete neku temu jednokratno. Algoritam neće pogrešno zaključiti da želite još takvog sadržaja.

Ako je situacija već izmakla kontroli, postoji i radikalnija opcija - brisanjem kompletne istorije gledanja. Na ovaj način resetujete algoritam, a YouTube će vas od tog trenutka tretirati kao novog korisnika i ponovo graditi preporuke od nule.

Za one koji ne žele da brišu podatke, postoji alternativa. Možete koristiti YouTube bez prijave ili uključiti Guest mode. Ovo je naročito praktično na televizorima koje koristi više ljudi.

Na kraju, pravilo je jednostavno - YouTube vam daje ono što gledate. Ako prestanete da "hranite" algoritam lošim sadržajem, i on će prestati da vam ga servira. Fokusirajte se na ono što vam je zaista korisno i algoritam će to brzo prepoznati.

