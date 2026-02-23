logo
YouTube uvodi novu funkciju: Uskoro ćete moći da "pričate" sa svojim televizorom

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Platforma YouTube testira novu interaktivnu funkciju koja bi mogla da promijeni način na koji koristimo video sadržaje na pametnim televizorima, konzolama i uređajima za striming.

Youtube nova funkcija Ask Izvor: brizmaker/JarTee/ Shutterstock

Umjesto da samo pasivno gledate video, uskoro bi vaš TV mogao da postane aktivni partner za razgovor. Funkcija pod nazivom "Ask" omogućava korisnicima da postavljaju pitanja o onome što gledaju, direktno sa ekrana, bez prekidanja reprodukcije.

Kako funkcioniše nova AI opcija?

Na TV interfejsu će se pojaviti novo dugme sa natpisom "Ask" ili ikona Gemini, a korisnici će moći:

  1. da kliknu dugme na ekranu,
  2. ili koriste mikrofon na daljinskom upravljaču da glasom postave pitanje o sadržaju koji trenutno gledaju.

Na primjer, dok pratite recept, možete pitati: "Koji sastojci se koriste u ovoj fazi?" ili "Kako se zove tehnika prikazana u ovom dijelu videa?", a sistem će dati odgovor bez pauziranja videa.

Trenutno je opcija u eksperimentalnoj fazi i dostupna je ograničenom broju korisnika koji učestvuju u programu YouTube Premium Labs, ali ukoliko testiranje prođe uspješno, očekuje se šira dostupnost.

Šta to znači za korisnike?

Ovaj korak predstavlja još jedan primjer kako vještačka inteligencija postaje dio svakodnevnog multimedijalnog iskustva, ne samo kao dodatak na telefonu ili računaru, već kao aktivni dio interakcije na velikom ekranu.

YouTube se tako pridružuje trendu kompanija koje pokušavaju da unaprede način na koji konzumiramo video sadržaje, čineći ih interaktivnijim i prilagođenijim individualnim potrebama gledalaca, piše dig.watch.

