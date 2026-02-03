Ceca 300.000, Nataša 100.000 €, a Tea Tairović "ubila" na Jutjubu: Dok one zarađuju papreno, evo kome su primanja pala

Pojedini pevači papreno zarađuju na Jutjubu, ali ima i onih kojima je cijena pala.

Godinama su izvođači poput Vojaža, Zere i Relje važili za apsolutne kraljeve digitalnih platformi, namećući trendove mlađim generacijama. Ipak, prošla, 2025. godina donijela je iznenadnu promjenu na sceni. Dok mlađa publika i dalje dominanto sluša muziku preko Spotifaja, pop-folk pjevačice su preuzele vodeću poziciju na Jutjubu, platformi koja donosi najveću vidljivost, masovnu publiku i ozbiljnu zaradu.

Ceca Ražnatović 100.000 – 300.000 evra

Ceca je jedna od rijetkih sa preko milion pratilaca na Jutjubu. Njena zarada u posljednjih godinu dana procjenjuje se na sumu do 300.000 evra.

Tea Tairović 100.000 – 300.000 evra

Za razliku od Cece, Tea Tairović je do ove cifre došla hiperprodukcijom. Objavila je oko 30 pjesama u dvije godine, ima najlojalniju publiku među mlađim folkerima i oko 700.000 pretplatnika.

Milica Pavlović preko 100.000 evra

Milica igra na kartu kvaliteta, a ne kvantiteta. Iako je tokom 2025. objavila samo jednu pjesmu, megahitovi iz 2024. joj i dalje donose ogroman novac. Budući da, kao i Ceca i Tea, ima svoju izdavačku kuću, veći dio kolača ostaje njoj.

Nataša Bekvalac 75.000 – 100.000 evra

Novosadska barbika Nataša Bekvalac vratila se na velika vrata albumom iz oktobra 2025. godine. Sa preko 50 miliona pregleda samo od novih pjesama, Nataša je dokazala da i zrela karijera može da parira trendovima.

Vredi pomenuti i Aleksandru Prijović, fenomen koji prkosi pravilima – iako dve godine nije izbacila novu pjesmu, njeni stari hitovi se slušaju sa istim žarom, obezbjeđujući joj stabilne milionske preglede.

Sa 444.777 mjesečnih slušalaca na Spotifaju i stabilnim milionskim Jutjub pregledima, Prijovićka pokazuje da popularnost ne zavisi nužno od hiperprodukcije.

Trep izvođači u krizi

S druge strane medalje, trep izvođači se suočavaju sa ozbiljnom krizom na Jutjubu. Iako su na Spotifaju i dalje jaki (Vojaž ima preko 930.000 mjesečnih slušalaca), ta platforma ne daje kompletnu sliku popularnosti.

Kada se pogleda zarada od Jutjuba, razlika u odnosu na folkere je drastična:

Vojaž 70.000 evra

Nekadašnji kralj trendinga sada često ne prebacuje ni milion pregleda po pjesmi. Jedini projekat koji je privukao širu pažnju u posljednje vrijeme bio je upravo duet sa folkerkom – Cecom, a iako se ranije hvalio brojkama, sada je situacija dosta drugačija.

Relja 100.000 evra

On se najbolje drži među "urbanom" ekipom, najviše zahvaljujući duetu sa suprugom Nikolijom i pesmi "Limiti", uspjevajući da dosegne trocifreni broj u hiljadama evra.

Heni 36.000 evra

Nakon odlaska iz "Generacije Zed", njegovi samostalni projekti ne prolaze onako kako se očekivalo.

Zera 20.000 evra

Možda i najveći pad bilježi Zera, koja je gotovo nestala sa radara publike, sa zaradom koja nije stigla ni do 20.000 evra.

