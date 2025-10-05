"Brega plaća avione i hotele sa 5 zvjezdica:" Muzičari daju bogatstvo za simfonijske orkestre

Muzičari ne žale novac kako bi njihovi koncerti zvučali savršeno.

Izvor: Antonio Ahel / ATA Images

U Srbiji je u posljednje vrijeme postao trend da pjevači pop i narodne muzike prave koncerte uz pratnju simfonijskog orkestra. Trend, koji je u svijetu postao standard, pre mnogo godina pokrenuli su Momčilo Bajagić Bajaga, Zdravko Čolić i dirigent Vojkan Borisavljević. Za ovakve događaje treba izdvojiti i do 20.000 evra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ne postoji fiksna cijena. Nekoliko ljudi se bavi ovim poslom. I uglavnom tu budu angažovani ljudi koji rade u Beogradskoj fiharmoniji, Simfonijskom orkestru RTS, na Fakultetu muzičke umjetnosti, sviraju u Pozorištu na Terazijama ili Orkestru Narodnog pozorišta. Neka cijena po umjetniku je 50 evra po dolasku. Obično idu dve do tri probe i koncert. Honorar je u prosjeku oko 200 evra - rekao je za domaće medije jedan od umjetnika koji godina radi ovakav tip nastupa.

Od 1.000 do 4.000 evra

Cijenu diktira vrsta nastupa i renome izvođača.

"Postoji simfonijski orkestar i skraćeni gudački orkestar s po nekim duvačkim instrumentom. Za nastupe u Sava centru i Areni bude ponekad i 40-50 muzičara na sceni. Posebno se plaćaju dirigent ili neka zvijezda koja će nastupiti kao solista. Njihovi honorari idu od 1.000 evra pa do 4.000 evra. Neki standard je da na sceni bude šest prvih violina, šest drugih violina, četiri do pet viola, tri čela, jedan ili dva kontrabasa, a pun sastav čine i flaute, oboe, klarineti, trube, perkusije", objašnjava sagovornik koji je osvajao nagrade na mnogim svjetskim takmičenjima.

On je najčešće radio s Goranom Bregovićem i Zdravkom Čolićem.

"Za Čolićeve nastupe u Areni po koncertu je bilo 200 evra za svakog muzičara. Svirali smo ga prije nekoliko godina, pa se više ne sećam svih detalja. Imali smo nekoliko nastupa u nizu. S Bregom sam svirao kao student još pre korone. Imali smo plaćen avion, dnevnice, hotel sa pet zvjezdica i honorar za nastup. U kojem god hotelu da je on spavao, spavali smo i mi. Iznos je bio sličan kao i za Čolu."

Pogledajte fotografije Zdravka Čolića:

"Goran Bregović je perfekcionista i probe su nekad umjele da traju po šest sati. Najviše je kritikovao svoje muzičare. Želi da sve zvuči savršeno i čuje svaki falš. Od oba izvođača bili smo maksimalno ispoštovani i gledali su nas kao članove svoje porodice. Nisam svirao narodnjake, ali i to je posao kao i svaki drugi", zaključuje sagovornik.

Vidi opis "Brega plaća avione i hotele sa 5 zvjezdica:" Muzičari daju bogatstvo za simfonijske orkestre Goran Bregović na Sanremu 2025 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Screenshot/FACE HD TV Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube / Rai Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/Printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 9 / 9 AD

Izvor: Kurir/ MONDO