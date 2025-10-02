Zdravko nije štedio pare: Zavirite na gala proslavu rođendana Čoline mezimice

Una nije krila osmijeh, a sve je organizovano u krugu porodice i prijatelja.

Izvor: instagram/unacolic/printscreen

Starija kćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, proslavila je svoj 24. rođendan u krugu porodice i prijatelja. Rođendan je organizovan u jednom restoranu, gdje su svi uživali u dobroj hrani i veselom raspoloženju.

Una je na svom profilu podijelila fotografiju na kojoj nasmijana pozira sa ocem, a Zdravko joj je tom prilikom poklonio ogroman buket crvenih ruža. Osim toga, ona se pohvalila i skupocjenom tašnom modne kuće Louis Vuitton, vrijednom 2.800 evra, koju je dobila kao poklon.

U ljubavi sa starijim partnerom

Una Čolić je nedavno skrenula pažnju i zbog svog ljubavnog života. Nakon brojnih nagađanja, nedavno je objavila zajedničku fotografiju sa svojim partnerom koji je od nje stariji deset godina, čime je stavila tačku na razne spekulacije.

Na fotografijama koje je podijelila vidi se da zajedno uživaju u luksuznom smještaju u Španiji, gdje su se opustili uz specijalitete i romantične trenutke. Na jednoj od objava Una je pokazala buket koji joj je poklonio partner, dok su u kadar ušle i njene noge, što je izazvalo dodatne komentare njenih pratilaca.

(Mondo)