Posna mimoza salata za slavu ili praznike: Jeftna, ukusna i brzo se pravi

Saznajte kako da za praznike ili slavu napravite posnu mimoza salatu koja je brža, jeftinija i ukusnija od mrsne.

Izvor: Shutterstock

Mimoza salata je nezaobilazna na svakoj prazničnoj i slavskoj trpezi, a posna varijanta pokazuje da ukus i bogatstvo slojeva ne zavise od mesa.

Tokom božićnog posta, posna mimoza je praktično i elegantno rješenje koje uljepšava sto, a sastojci su pristupačni i jednostavni za pripremu.

Svaki sloj donosi drugačiju teksturu i aromu. Sočan krompir, slatkasta šargarepa, hrskavi kupus i blagi praziluk su povezani posnim majonezom i posuti biljnim sirom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 6-8 porcija

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja: 15-20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

300 g posnog majoneza

2 veća krompira

1 praziluk

3 kuvane šargarepe

1 čen bijelog luka

300 g kupusa

150 g biljnog sira

so, biber, ulje, sirće po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema krompira

Krompir skuvati u ljusci dok ne omekša, zatim oljuštiti i isjeći na kockice. Praziluk isjeći na tanke kolutove i pomiješati sa krompirom, dodati malo ulja, sirćeta, posoliti i pobiberiti.

2. korak: Priprema šargarepe

Šargarepu skuvati, ohladiti i isjeći na kockice. Dodati sitno mljeveni bijeli luk, posoliti i preliti sa malo ulja.

Savjet za serviranje: Slojeve možete slagati u čaše ili manje posude za elegantniji izgled prilikom serviranja.

3. korak: Priprema kupusa

Kupus isjeći na tanke trakice ili izrendati, posoliti i prelijti mješavinom ulja i sirćeta.

4. korak: Slaganje salate

U posudu za serviranje prvo poređati krompir sa prazilukom, preko njega nanijeti sloj posnog majoneza. Zatim rasporediti šargarepu sa bijelim lukom, pa ponovo sloj majoneza. Na kraju dodati kupus i prekriti tankim slojem majoneza.

5. korak: Dekoracija

Salatu pospite rendanim biljnim sirom. Po želji dodajte tunjevinu ili drugi biljni dodatak za dodatni ukus.