Posna mimoza salata za slavu ili praznike: Jeftna, ukusna i brzo se pravi

Saznajte kako da za praznike ili slavu napravite posnu mimoza salatu koja je brža, jeftinija i ukusnija od mrsne.
Mimoza salata je nezaobilazna na svakoj prazničnoj i slavskoj trpezi, a posna varijanta pokazuje da ukus i bogatstvo slojeva ne zavise od mesa.
Tokom božićnog posta, posna mimoza je praktično i elegantno rješenje koje uljepšava sto, a sastojci su pristupačni i jednostavni za pripremu.
Svaki sloj donosi drugačiju teksturu i aromu. Sočan krompir, slatkasta šargarepa, hrskavi kupus i blagi praziluk su povezani posnim majonezom i posuti biljnim sirom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 6-8 porcija
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja: 15-20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g posnog majoneza
- 2 veća krompira
- 1 praziluk
- 3 kuvane šargarepe
- 1 čen bijelog luka
- 300 g kupusa
- 150 g biljnog sira
- so, biber, ulje, sirće po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema krompira
Krompir skuvati u ljusci dok ne omekša, zatim oljuštiti i isjeći na kockice. Praziluk isjeći na tanke kolutove i pomiješati sa krompirom, dodati malo ulja, sirćeta, posoliti i pobiberiti.
2. korak: Priprema šargarepe
Šargarepu skuvati, ohladiti i isjeći na kockice. Dodati sitno mljeveni bijeli luk, posoliti i preliti sa malo ulja.
Slojeve možete slagati u čaše ili manje posude za elegantniji izgled prilikom serviranja.
3. korak: Priprema kupusa
Kupus isjeći na tanke trakice ili izrendati, posoliti i prelijti mješavinom ulja i sirćeta.
4. korak: Slaganje salate
U posudu za serviranje prvo poređati krompir sa prazilukom, preko njega nanijeti sloj posnog majoneza. Zatim rasporediti šargarepu sa bijelim lukom, pa ponovo sloj majoneza. Na kraju dodati kupus i prekriti tankim slojem majoneza.
5. korak: Dekoracija
Salatu pospite rendanim biljnim sirom. Po želji dodajte tunjevinu ili drugi biljni dodatak za dodatni ukus.