Recept za snikers tortu sa orasima i kikirikijem: Slojevita je, bogata i prosto neodoljiva

Otkrijte kako da napravite slojevitu, bogatu i prosto neodoljivu snikers tortu sa orasima i kikirikijem.

Izvor: Shutterstock

Snikers torta je jedan od onih deserata koji se pamte po raskošnim slojevima i punom ukusu. Kombinacija orašastih korica, dva bogata fila, kikirikija i čokolade daje tortu koja je istovremeno jaka i kremasta.

Idealna je za posebne prilike i porodična okupljanja. Iako djeluje raskošno, priprema je jasna i pregledna, a rezultat je torta koja se rado pravi iznova.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta

Porcije/Količina: 12–14 parčadi

Vrijeme pripreme: oko 60 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: pečenje 40 minuta, hlađenje minimum 4 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 5 sati

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za 2 kore:

10 bjelanaca

300 g šećera

300 g mljevenih oraha

4 pune kašike brašna

1 kesica praška za pecivo

Prvi fil

250 g šećera

250 ml mlijeka

1 kesica pudinga sa ukusom karamele

250 g neslanog mljevenog kikirikija

250 g margarina

Drugi fil

10 žumanaca

200 g šećera

150 g čokolade za kuvanje

250 g margarina

Glazura

100 g čokolade

4 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Pečenje kora

Umutite 5 bjelanaca u čvrst sneg, pa postepeno dodajte 150 g šećera. Kada masa postane sjajna, lagano umiješajte 150 g mljevenih oraha, 2 kašike brašna i pola kesice praška za pecivo. Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 20 minuta.

Na isti način pripremite i drugu koru. Ostavite da se potpuno ohlade.

Dodatni savjeti: - Kikiriki možete samleti sitnije ili ostaviti krupnije za izraženiju teksturu. - Umjesto margarina može se koristiti maslac, za puniji ukus. - Tortu secite zagrijanim nožem.

2. korak: Prvi fil

Razmutite puding u 100 ml mlijeka, dok ostatak zagrevate u šerpi sa šećerom, kada se zagrije dodajte razmućen puding i kuvajte na tihoj vatri uz neprestano miješanje dok se ne zgusne. Sklonite sa vatre, dodajte margarin i mleveni kikiriki i miješajte dok se sve lijepo ne sjedini. Ostavite da se prohladi.

3. korak: Drugi fil

Umutite žumanca sa šećerom i kuvajte na pari dok se masa ne zgusne. Dodajte izlomljenu čokoladu i miješajte dok se ne otopi. Kada se fil prohladi, umiješajte omekšali margarin i umutite u glatku kremu.

4. korak: Slaganje torte

Na tacnu stavite prvu koru, premažite je polovinom prve kreme, zatim cijelom drugom kremom. Preko toga rasporedite preostalu prvu kremu i poklopite drugom korom.

5. korak: Glazura

Na laganoj vatri otopite čokoladu i ulje, pa toplom glazurom prelijte tortu. Ostavite tortu u frižideru da se dobro stegne, najmanje 4 sata, idealno preko noći.