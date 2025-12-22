Recept za snikers tortu sa orasima i kikirikijem: Slojevita je, bogata i prosto neodoljiva

Otkrijte kako da napravite slojevitu, bogatu i prosto neodoljivu snikers tortu sa orasima i kikirikijem.
Snikers torta je jedan od onih deserata koji se pamte po raskošnim slojevima i punom ukusu. Kombinacija orašastih korica, dva bogata fila, kikirikija i čokolade daje tortu koja je istovremeno jaka i kremasta.
Idealna je za posebne prilike i porodična okupljanja. Iako djeluje raskošno, priprema je jasna i pregledna, a rezultat je torta koja se rado pravi iznova.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: torta
Porcije/Količina: 12–14 parčadi
Vrijeme pripreme: oko 60 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: pečenje 40 minuta, hlađenje minimum 4 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 5 sati
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za 2 kore:
- 10 bjelanaca
- 300 g šećera
- 300 g mljevenih oraha
- 4 pune kašike brašna
- 1 kesica praška za pecivo
Prvi fil
- 250 g šećera
- 250 ml mlijeka
- 1 kesica pudinga sa ukusom karamele
- 250 g neslanog mljevenog kikirikija
- 250 g margarina
Drugi fil
- 10 žumanaca
- 200 g šećera
- 150 g čokolade za kuvanje
- 250 g margarina
Glazura
- 100 g čokolade
- 4 kašike ulja
Priprema:
1. korak: Pečenje kora
Umutite 5 bjelanaca u čvrst sneg, pa postepeno dodajte 150 g šećera. Kada masa postane sjajna, lagano umiješajte 150 g mljevenih oraha, 2 kašike brašna i pola kesice praška za pecivo. Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 20 minuta.
Na isti način pripremite i drugu koru. Ostavite da se potpuno ohlade.
- Kikiriki možete samleti sitnije ili ostaviti krupnije za izraženiju teksturu.
- Umjesto margarina može se koristiti maslac, za puniji ukus.
- Tortu secite zagrijanim nožem.
2. korak: Prvi fil
Razmutite puding u 100 ml mlijeka, dok ostatak zagrevate u šerpi sa šećerom, kada se zagrije dodajte razmućen puding i kuvajte na tihoj vatri uz neprestano miješanje dok se ne zgusne. Sklonite sa vatre, dodajte margarin i mleveni kikiriki i miješajte dok se sve lijepo ne sjedini. Ostavite da se prohladi.
3. korak: Drugi fil
Umutite žumanca sa šećerom i kuvajte na pari dok se masa ne zgusne. Dodajte izlomljenu čokoladu i miješajte dok se ne otopi. Kada se fil prohladi, umiješajte omekšali margarin i umutite u glatku kremu.
4. korak: Slaganje torte
Na tacnu stavite prvu koru, premažite je polovinom prve kreme, zatim cijelom drugom kremom. Preko toga rasporedite preostalu prvu kremu i poklopite drugom korom.
5. korak: Glazura
Na laganoj vatri otopite čokoladu i ulje, pa toplom glazurom prelijte tortu. Ostavite tortu u frižideru da se dobro stegne, najmanje 4 sata, idealno preko noći.