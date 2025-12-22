logo
Recept za snikers tortu sa orasima i kikirikijem: Slojevita je, bogata i prosto neodoljiva

Recept za snikers tortu sa orasima i kikirikijem: Slojevita je, bogata i prosto neodoljiva

Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte kako da napravite slojevitu, bogatu i prosto neodoljivu snikers tortu sa orasima i kikirikijem.

Recept za snikers tortu sa orasima i kikirikijem Izvor: Shutterstock

Snikers torta je jedan od onih deserata koji se pamte po raskošnim slojevima i punom ukusu. Kombinacija orašastih korica, dva bogata fila, kikirikija i čokolade daje tortu koja je istovremeno jaka i kremasta.

Idealna je za posebne prilike i porodična okupljanja. Iako djeluje raskošno, priprema je jasna i pregledna, a rezultat je torta koja se rado pravi iznova.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta

Porcije/Količina: 12–14 parčadi

Vrijeme pripreme: oko 60 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: pečenje 40 minuta, hlađenje minimum 4 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 5 sati

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za 2 kore:

  • 10 bjelanaca
  • 300 g šećera
  • 300 g mljevenih oraha
  • 4 pune kašike brašna
  • 1 kesica praška za pecivo

  • Prvi fil

  • 250 g šećera
  • 250 ml mlijeka
  • 1 kesica pudinga sa ukusom karamele
  • 250 g neslanog mljevenog kikirikija
  • 250 g margarina

  • Drugi fil

  • 10 žumanaca
  • 200 g šećera
  • 150 g čokolade za kuvanje
  • 250 g margarina

  • Glazura

  • 100 g čokolade
  • 4 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Pečenje kora

Umutite 5 bjelanaca u čvrst sneg, pa postepeno dodajte 150 g šećera. Kada masa postane sjajna, lagano umiješajte 150 g mljevenih oraha, 2 kašike brašna i pola kesice praška za pecivo. Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 20 minuta.
Na isti način pripremite i drugu koru. Ostavite da se potpuno ohlade.

Dodatni savjeti:

- Kikiriki možete samleti sitnije ili ostaviti krupnije za izraženiju teksturu.

- Umjesto margarina može se koristiti maslac, za puniji ukus.

- Tortu secite zagrijanim nožem.

 2. korak: Prvi fil

Razmutite puding u 100 ml mlijeka, dok ostatak zagrevate u šerpi sa šećerom, kada se zagrije dodajte razmućen puding i kuvajte na tihoj vatri uz neprestano miješanje dok se ne zgusne. Sklonite sa vatre, dodajte margarin i mleveni kikiriki i miješajte dok se sve lijepo ne sjedini. Ostavite da se prohladi.

3. korak: Drugi fil

Umutite žumanca sa šećerom i kuvajte na pari dok se masa ne zgusne. Dodajte izlomljenu čokoladu i miješajte dok se ne otopi. Kada se fil prohladi, umiješajte omekšali margarin i umutite u glatku kremu.

4. korak: Slaganje torte

Na tacnu stavite prvu koru, premažite je polovinom prve kreme, zatim cijelom drugom kremom. Preko toga rasporedite preostalu prvu kremu i poklopite drugom korom.

5. korak: Glazura

Na laganoj vatri otopite čokoladu i ulje, pa toplom glazurom prelijte tortu. Ostavite tortu u frižideru da se dobro stegne, najmanje 4 sata, idealno preko noći.

