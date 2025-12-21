logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Starinski bijeli medenjaci po receptu naših baka: Miris djetinjstva i praznika u svakom zalogaju

Starinski bijeli medenjaci po receptu naših baka: Miris djetinjstva i praznika u svakom zalogaju

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept naših baka za starinske bijele medenjake koji u svakom zalogaju kriju miris djetinjstva i praznika.

Starinski bijeli medenjaci po receptu naših baka Izvor: Shutterstock

Miris meda i začina koji se polako širi kućom budi uspomene na zimske dane iz djetinjstva, na bakinu kuhinju i plehove tek izvađene iz rerne. Starinski bijeli medenjaci nisu bili samo kolači - bili su mali praznični ritual, znak da se praznici približavaju i da dom postaje toplije mjesto.

Njihova mekana unutrašnjost, blago hrskava korica i prepoznatljiva aroma cimeta i karanfilića vraćaju u vrijeme kada se sve pravilo polako, s pažnjom i ljubavlju. Ovaj recept čuva duh tih dana i donosi starinski ukus medenjaka kakav se pamti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolači

Porcije/Količina: oko 20 medenjaka

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja i hlađenja: oko 1 sat i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: srednje zahtjevna

 Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 250 g meda
  • 100 g smeđeg šećera
  • 100 g putera (ili 80 ml ulja)
  • 2 jaja
  • 500 g glatkog brašna
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • nekoliko kapi limunovog soka
  • 1 kašičica mljevenog cimeta
  • prstohvat soli
  • 2-3 kašike mlijeka (po potrebi)

  • Za glazuru (po želji):

  • 1 bjelance
  • 100 g šećera u prahu
  • nekoliko kapi limunovog soka

Priprema:

1. korak: Priprema osnove

U šerpi sa debljim dnom lagano zagrijte med, smeđi šećer i puter dok se potpuno ne sjedine u glatku smjesu. Sklonite sa vatre i ostavite da se prohladi desetak minuta.

2. korak: Mješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, sodu bikarbonu prethodno pomiješanu s limunovim sokom, so i cimet. Dodajte jaja i prohlađenu smjesu od meda. Mijesite dok ne dobijete mekano i elastično testo koje se ne lijepi za ruke. Po potrebi dodajte malo mlijeka.

3. korak: Odmaranje tijesta

Tijesto umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru najmanje sat vremena. Tokom tog vremena ukusi će se povezati, a tijesto će dobiti pravu strukturu.

Dodatni savjeti:

- Za autentičan, starinski šmek, testo je najbolje ostaviti da prenoći u frižideru. Na taj način začini imaju vremena da se povežu i prodube aromu.

- Glazuru nanosite isključivo na potpuno ohlađene kolače, kako bi ostala sjajna i ravnomerna.

4. korak: Oblikovanje

Zagrijte rernu na 180 stepeni. Tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu oko pola centimetra i vadite oblike po želji, ili oblikujte male kuglice. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje.

5. korak: Pečenje

Pecite medenjake 8-10 minuta, dok ivice blago ne porumene. Ostavite ih da se ohlade na rešetki.

6. korak: Glazura

Bjelance umutite sa šećerom u prahu i nekoliko kapi limunovog soka dok ne dobijete glatku, sjajnu masu. Ohlađene medenjake premažite ili ukrasite po želji i ostavite da se glazura stegne.

Ukoliko želite da isprobate moderniju verziju, napravite ove tri vrste božićnih medenjaka od jedne smjese, po receptu koji svi vole.

Pročitajte još

Tagovi

Mondo kuhinja recept recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA