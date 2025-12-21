Starinski bijeli medenjaci po receptu naših baka: Miris djetinjstva i praznika u svakom zalogaju

Isprobajte recept naših baka za starinske bijele medenjake koji u svakom zalogaju kriju miris djetinjstva i praznika.
Miris meda i začina koji se polako širi kućom budi uspomene na zimske dane iz djetinjstva, na bakinu kuhinju i plehove tek izvađene iz rerne. Starinski bijeli medenjaci nisu bili samo kolači - bili su mali praznični ritual, znak da se praznici približavaju i da dom postaje toplije mjesto.
Njihova mekana unutrašnjost, blago hrskava korica i prepoznatljiva aroma cimeta i karanfilića vraćaju u vrijeme kada se sve pravilo polako, s pažnjom i ljubavlju. Ovaj recept čuva duh tih dana i donosi starinski ukus medenjaka kakav se pamti.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolači
Porcije/Količina: oko 20 medenjaka
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme pečenja i hlađenja: oko 1 sat i 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata
Težina: srednje zahtjevna
Sastojci:
Za tijesto:
- 250 g meda
- 100 g smeđeg šećera
- 100 g putera (ili 80 ml ulja)
- 2 jaja
- 500 g glatkog brašna
- 1 kašičica sode bikarbone
- nekoliko kapi limunovog soka
- 1 kašičica mljevenog cimeta
- prstohvat soli
- 2-3 kašike mlijeka (po potrebi)
Za glazuru (po želji):
- 1 bjelance
- 100 g šećera u prahu
- nekoliko kapi limunovog soka
Priprema:
1. korak: Priprema osnove
U šerpi sa debljim dnom lagano zagrijte med, smeđi šećer i puter dok se potpuno ne sjedine u glatku smjesu. Sklonite sa vatre i ostavite da se prohladi desetak minuta.
2. korak: Mješenje tijesta
U većoj posudi pomiješajte brašno, sodu bikarbonu prethodno pomiješanu s limunovim sokom, so i cimet. Dodajte jaja i prohlađenu smjesu od meda. Mijesite dok ne dobijete mekano i elastično testo koje se ne lijepi za ruke. Po potrebi dodajte malo mlijeka.
3. korak: Odmaranje tijesta
Tijesto umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru najmanje sat vremena. Tokom tog vremena ukusi će se povezati, a tijesto će dobiti pravu strukturu.
- Za autentičan, starinski šmek, testo je najbolje ostaviti da prenoći u frižideru. Na taj način začini imaju vremena da se povežu i prodube aromu.
- Glazuru nanosite isključivo na potpuno ohlađene kolače, kako bi ostala sjajna i ravnomerna.
4. korak: Oblikovanje
Zagrijte rernu na 180 stepeni. Tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu oko pola centimetra i vadite oblike po želji, ili oblikujte male kuglice. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje.
5. korak: Pečenje
Pecite medenjake 8-10 minuta, dok ivice blago ne porumene. Ostavite ih da se ohlade na rešetki.
6. korak: Glazura
Bjelance umutite sa šećerom u prahu i nekoliko kapi limunovog soka dok ne dobijete glatku, sjajnu masu. Ohlađene medenjake premažite ili ukrasite po želji i ostavite da se glazura stegne.
Ukoliko želite da isprobate moderniju verziju, napravite ove tri vrste božićnih medenjaka od jedne smjese, po receptu koji svi vole.