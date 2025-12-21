Starinski bijeli medenjaci po receptu naših baka: Miris djetinjstva i praznika u svakom zalogaju

Isprobajte recept naših baka za starinske bijele medenjake koji u svakom zalogaju kriju miris djetinjstva i praznika.

Izvor: Shutterstock

Miris meda i začina koji se polako širi kućom budi uspomene na zimske dane iz djetinjstva, na bakinu kuhinju i plehove tek izvađene iz rerne. Starinski bijeli medenjaci nisu bili samo kolači - bili su mali praznični ritual, znak da se praznici približavaju i da dom postaje toplije mjesto.

Njihova mekana unutrašnjost, blago hrskava korica i prepoznatljiva aroma cimeta i karanfilića vraćaju u vrijeme kada se sve pravilo polako, s pažnjom i ljubavlju. Ovaj recept čuva duh tih dana i donosi starinski ukus medenjaka kakav se pamti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolači

Porcije/Količina: oko 20 medenjaka

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja i hlađenja: oko 1 sat i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: srednje zahtjevna

Sastojci:

Za tijesto:

250 g meda

100 g smeđeg šećera

100 g putera (ili 80 ml ulja)

2 jaja

500 g glatkog brašna

1 kašičica sode bikarbone

nekoliko kapi limunovog soka

1 kašičica mljevenog cimeta

prstohvat soli

2-3 kašike mlijeka (po potrebi)

Za glazuru (po želji):

1 bjelance

100 g šećera u prahu

nekoliko kapi limunovog soka

Priprema:

1. korak: Priprema osnove

U šerpi sa debljim dnom lagano zagrijte med, smeđi šećer i puter dok se potpuno ne sjedine u glatku smjesu. Sklonite sa vatre i ostavite da se prohladi desetak minuta.

2. korak: Mješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, sodu bikarbonu prethodno pomiješanu s limunovim sokom, so i cimet. Dodajte jaja i prohlađenu smjesu od meda. Mijesite dok ne dobijete mekano i elastično testo koje se ne lijepi za ruke. Po potrebi dodajte malo mlijeka.

3. korak: Odmaranje tijesta

Tijesto umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru najmanje sat vremena. Tokom tog vremena ukusi će se povezati, a tijesto će dobiti pravu strukturu.

Dodatni savjeti: - Za autentičan, starinski šmek, testo je najbolje ostaviti da prenoći u frižideru. Na taj način začini imaju vremena da se povežu i prodube aromu. - Glazuru nanosite isključivo na potpuno ohlađene kolače, kako bi ostala sjajna i ravnomerna.

4. korak: Oblikovanje

Zagrijte rernu na 180 stepeni. Tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu oko pola centimetra i vadite oblike po želji, ili oblikujte male kuglice. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje.

5. korak: Pečenje

Pecite medenjake 8-10 minuta, dok ivice blago ne porumene. Ostavite ih da se ohlade na rešetki.

6. korak: Glazura

Bjelance umutite sa šećerom u prahu i nekoliko kapi limunovog soka dok ne dobijete glatku, sjajnu masu. Ohlađene medenjake premažite ili ukrasite po želji i ostavite da se glazura stegne.

Ukoliko želite da isprobate moderniju verziju, napravite ove tri vrste božićnih medenjaka od jedne smjese, po receptu koji svi vole.