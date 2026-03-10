Najbolji recept za medeno srce mafine: Posni kolači sa cimetom, pekmezom i čokoladom koje svi vole

Isprobajte najbolji recept za posne kolače sa cimetom, pekmezom i čokoladom koje svi vole - medeno srce mafine.

Izvor: Shutterstock

Tokom posta mnogi rado pripremaju jednostavne kolače koji ne zahtjevaju mnogo vremena, a ipak imaju bogat ukus. Jedna od takvih poslastica je i posno medeno srce koji je mnogima dobro poznat kolač, ali u ovoj verziji je u formi mafina. Upravo zbog toga su praktični za serviranje, ali i idealni da se ponesu na posao, u školu ili na put.

Mekano tijesto sa blagom aromom cimeta savršeno se slaže sa slatkim filom od pekmeza, dok čokoladni preliv na kraju daje dodatnu notu ukusa. Priprema je veoma jednostavna, ne zahtjeva mikser, a sastojci su oni koje gotovo svi imamo u kuhinji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posni kolači

Porcije/Količina: oko 10-12 mafina (zavisi od kalupa)

Vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme pečenja: oko 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

mera šolja od 2 dl

Za tijesto:

2 šolje brašna

1 šolja šećera

1 kesica praška za pecivo

1 kesica vanilin šećera

2 kašičice cimeta

ravna kašičica sode bikarbone

1,5 šolja kisele vode

3 kašike ulja

Za fil i preliv:

pekmez od kajsija

100 g posne čokolade

Priprema:

1. korak: Priprema smjese

U većoj posudi pomešajte sve suve sastojke - brašno, šećer, prašak za pecivo, vanilin šećer, cimet i sodu bikarbonu. Zatim dodajte ulje i kiselu vodu, pa sve dobro promešajte žicom dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Za ovaj korak nije potrebno koristiti mikser. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

2. korak: Punjenje kalupa

U kalup za mafine stavite papirne korpice. U svaku sipajte smesu do polovine. Zatim u sredinu dodajte po jednu kašičicu pekmeza od kajsija.

3. korak: Prekrivanje fila

Preko pekmeza dodajte još malo smjese, tek toliko da fil bude prekriven i da mafini tokom pečenja zadrže lijep oblik.

Nemojte previše mješati smjesu: Dovoljno je da sastojke sjedinite žicom dok ne dobijete glatku masu. Predugo mješanje može učiniti mafine tvrđim nakon pečenja.

4. korak: Pečenje

Mafine pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 15–20 minuta, dok ne porumene i postanu mekani.

5. korak: Završni preliv

Čokoladu otopite i prelijte preko ohlađenih mafina. Ostavite ih kratko da se čokolada stegne, a zatim su spremni za serviranje.