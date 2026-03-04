Tajna savršenih palačinki: Zbog jednog sastojka biće bolje od svih koje ste dosad probali

Napravite najbolje palačinke dosad. Evo koji sastojak treba da dodate u smjesu da bi ispale savršeno.
Ako mislite da ste do sada probali savršene palačinke, pripremite se da promijenite mišljenje. Ovaj recept krije jedan neočekivan sastojak koji im daje nevjerovatnu mekoću, bogat ukus i savršenu teksturu, toliko dobru da ćete se zapitati kako ste ikada pravili drugačije.
Tajna? Majonez. Upravo on čini da palačinke budu vazdušaste, elastične i pune ukusa, bez obzira da čime ih filujete. Zahvaljujući majonezu, tijesto ostaje mekano i nakon pečenja, ne isušuje se i lako se okreće bez pucanja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: desert
Porcije/Količina: oko 12–15 palačinki
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 ml tople vode
- 9 kašika brašna
- 2 kašike majoneza
- 2 jajeta
- 2 kašike šećera
- 1 vanilin šećer (ako pravite slatke)
- 2 kašike ulja
Priprema:
1. korak: Miješanje sastojaka
U dubljoj posudi umutite majonez, jaja, šećer i vanilin šećer dok ne dobijete glatku smesu.
2. korak: Dodavanje vode i brašna
Dodajte toplu vodu i postepeno umiješajte prosijano brašno, stalno miješajući kako biste izbjegli grudvice. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovaj recept.
3. korak: Odmaranje smjese
Kada dobijete potpuno glatko tijesto, umiješajte ulje i ostavite smjesu da odmara 20 minuta. Ovaj korak omogućava da palačinke budu još mekše i elastičnije.
Ako je tiganj previše vruć, palačinke će brzo potamniti spolja, a ostati blijede iznutra. Srednja jačina je idealna.
4. korak: Pečenje
Tiganj blago podmažite uljem (samo na početku pečenja) i zagrijte na srednjoj temperaturi. Sipajte manju količinu testa i ravnomjerno ga razlijte po tiganju. Pecite 1–2 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju.
5. korak: Serviranje
Poslužite ih sa omiljenim filom.