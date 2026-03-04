logo
Čitaoci reporteri

Tajna savršenih palačinki: Zbog jednog sastojka biće bolje od svih koje ste dosad probali

Izvor Stvar ukusa
0

Napravite najbolje palačinke dosad. Evo koji sastojak treba da dodate u smjesu da bi ispale savršeno.

Recept za savršene palačinke Izvor: Shutterstock

Ako mislite da ste do sada probali savršene palačinke, pripremite se da promijenite mišljenje. Ovaj recept krije jedan neočekivan sastojak koji im daje nevjerovatnu mekoću, bogat ukus i savršenu teksturu, toliko dobru da ćete se zapitati kako ste ikada pravili drugačije.

Tajna? Majonez. Upravo on čini da palačinke budu vazdušaste, elastične i pune ukusa, bez obzira da čime ih filujete. Zahvaljujući majonezu, tijesto ostaje mekano i nakon pečenja, ne isušuje se i lako se okreće bez pucanja. 

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: desert

Porcije/Količina: oko 12–15 palačinki

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 500 ml tople vode
  • 9 kašika brašna
  • 2 kašike majoneza
  • 2 jajeta
  • 2 kašike šećera
  • 1 vanilin šećer (ako pravite slatke)
  • 2 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Miješanje sastojaka

U dubljoj posudi umutite majonez, jaja, šećer i vanilin šećer dok ne dobijete glatku smesu.

2. korak: Dodavanje vode i brašna

Dodajte toplu vodu i postepeno umiješajte prosijano brašno, stalno miješajući kako biste izbjegli grudvice. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovaj recept.

3. korak: Odmaranje smjese

Kada dobijete potpuno glatko tijesto, umiješajte ulje i ostavite smjesu da odmara 20 minuta. Ovaj korak omogućava da palačinke budu još mekše i elastičnije.

Temperatura je ključna:

Ako je tiganj previše vruć, palačinke će brzo potamniti spolja, a ostati blijede iznutra. Srednja jačina je idealna.

4. korak: Pečenje

Tiganj blago podmažite uljem (samo na početku pečenja) i zagrijte na srednjoj temperaturi. Sipajte manju količinu testa i ravnomjerno ga razlijte po tiganju. Pecite 1–2 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju.

5. korak: Serviranje

Poslužite ih sa omiljenim filom.

Tagovi

palačinke recepti

