Lekcije Dženifer Aniston o oporavku i treninzima: Šta ne preskače jedna od najvitkijih žena Holivuda?

Dženifer Aniston važi za jednu od najvitkijih dama Holivuda – evo koje vježbe praktikuje i zašto su idealne za žene 50+.

Nakon povrede leđa, holivudska glumica promenila je način treninga i fokus stavila na vježbe koje jačaju trup i štite kičmu. Dženifer Aniston već decenijama važi za jednu od najvitkijih glumica u Holivudu, ali je nakon povrede leđa promenila način na koji trenira, bez odricanja od rezultata.

Iako je redovna fizička aktivnost godinama bila konstanta u njenom životu, povreda leđa iz 2021. godine naterala ju je na promišljeniji i pažljiviji pristup treningu. U ekskluzivnom razgovoru, njena dugogodišnja trenerka Deni Koleman otkrila je kako danas izgleda rutina slavne glumice i zašto je naziva zlatnim standardom.

Trening prilagođen tijelu, a ne obrnuto

Deni Koleman, koja sa Dženifer Aniston sarađuje više od četiri i po godine, ističe da se trening uvijek prilagođava trenutnom stanju tjela i nivou energije. Kada je glumica umorna ili pod pritiskom poslovnih obaveza, intenzitet se smanjuje, a fokus se prebacuje na mobilnost, oporavak i istezanje.

"Uvijek je važno pronaći balans. Nekad radimo kraće treninge, nekad se više posvetimo oporavku, ali kontinuitet je ključan", objašnjava Koleman.

Fokus na kičmu, karlicu i trup zbog povrede leđa

Jedan element treninga, međutim, nikada se ne preskače - vježbe za trup. Upravo one pomažu u zaštiti kičme i sprečavaju ponovnu aktivaciju stare povrede.

"Radimo mnogo vježbi za stabilnost trupa kako bismo zaštitili njena leđa. Dženifer je više puta rekla da joj ova metoda omogućava da trenira bez pogoršavanja ranijih povreda", kaže trenerka.

Disciplina, humor i dobra muzika

Deni Koleman otkriva i da motivacija ne dolazi uvijek sama od sebe, čak ni kod holivudske zvijezde. Kada je teško započeti trening, pomažu dobra muzika, humor i njeni psi, koji su često prisutni tokom vježbanja.

"Uvijek je iskrena ako joj se baš ne vježba, ali se ipak pojavi. Već skoro pet godina trenira tri puta nedjeljno i to je ono što je izdvaja više od svega ostalog", ističe Koleman.

Pvolve metoda: snaga bez preopterećenja

Dženifer Aniston trenira po Pvolve metodi, koja se zasniva na kombinaciji snage, stabilnosti i funkcionalnog kretanja, uz korišćenje elastičnih traka, tegova i sopstvene tjelesne težine.

Ovakav pristup omogućava dugoročnu kondiciju bez nepotrebnog opterećenja zglobova i kičme, što je posebno važno nakon povreda.

Glumica je ranije otkrila i da dan često započinje toplom vodom sa limunom, dok za doručak rado bira smuti, avokado ili jaja.

"Naučila sam da ih pripremam na više različitih načina", pohvalila se Dženifer.

A još jedan savet televizijske zvijezde posebno je oduševio fanove:

"Ovsenu kašu pravim sa umućenim belancima. Dodajem ih tik pre nego što se kaša skuva, daju joj više proteina i laganu, pjenastu teksturu koja je preukusna", otkrila je glumica.

