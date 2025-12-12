Dženifer Aniston priznala da je u vezi sa "neobično izvanrednim" muškarcem

Dženifer Aniston uživa u ljubavi sa Džimom Kertiom.

Dženifer Aniston oprezno je ušla u vezu sa Džimom Kertisom, a sada je presrećna što je odlučila da posluša svoja osjećanja. Na početku je bila vrlo rezervisana kada je riječ o novoj ljubavi, ali nakon mjeseci dopisivanja i postepenog upoznavanja odlučila je da se osloni na intuiciju.

Izvor blizak glumici rekao je za People da je zvijezda serije "The Morning Show" sa 50-godišnjim hipnoterapeutom Džimom Kertisom "mjesecima razgovarala i zbližavala se" prije nego što je prijateljstvo preraslo u romansu.

"Džen je početkom godine zaista cijenila njihovo prijateljstvo. Kada je sve počelo da se mijenja i dobija romantičan oblik, u početku je bila oprezna. Sada je uzbuđena što je jednostavno odlučila da krene naprijed", naveo je izvor. On je dodao i da sve "izgleda kao sudbina" i da Aniston zaista voli Kertisa: "Uneo je toliko dobrih stvari u njen život."

Vezu otkrila na Instagramu

Aniston je potvrdila vezu na Instagramu početkom novembra, povodom Kertisovog 50. rođendana, nekoliko mjeseci nakon što je People u julu objavio da su počeli da izlaze. Ubrzo nakon toga prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na događaju "Elle Women in Hollywood" 17. novembra, gdje je glumica Kertisa opisala kao "neobično izvanrednog".

"Hipnoza je samo jedna od mnogih stvari kojima se bavi. Nevjerovatan je, pomaže mnogim ljudima," rekla je i dodala je i da je "poseban, normalan, ljubazan i posvećen tome da pomogne ljudima da se izliječe, prođu kroz traume i blokade i pronađu jasnoću."

Krajem novembra par je viđen u Njujorku tokom prazničnog vikenda, gdje su zajedno uživali u zimskom ambijentu. Tada je izvor potvrdio i da su proslavili Dan zahvalnosti, a Aniston je bila "uzbuđena zbog pravca u kojem ide njihova veza".

Dženifer želi da podijeli svoju sreću, a prijatelji je podržavaju

Kako kaže izvor, Aniston se sada "osjeća prijatno da ljudima pokaže malo više ove veze, koja je zrela, stabilna i dobra". Svjesna je da su mnogi godinama želeli da pronađe pravu ljubav, a sada kada je u srećnom periodu života, spremna je to i da podijeli.

Među onima koji su odmah podržali Kertisa bio je i njen dugogodišnji prijatelj Adam Sendler. Na ovogodišnjem događaju "Elle Women in Hollywood" emotivno se obratio Aniston i njenom partneru: "Kad smo u vašem društvu, Džeki i ja presrećni smo što ste se ti i Džim pronašli i što imate vezu kakvu zaslužujete. Volimo te, Džim.“

