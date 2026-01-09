Šta raditi ako automobil zaledi? Ovo su najčešće greške koje vozači prave

Niske temperature i snijeg donose probleme vozačima, zaleđena stakla, brave i vrata zahtijevaju pravilno odleđivanje radi bezbjednosti i izbjegavanja oštećenja ili kazni.

Talasi niskih temperatura i snijeg koji su posljednjih dana zahvatili BiH i region donijeli su brojne probleme vozačima, naročito onima koji automobile ostavljaju parkirane na otvorenom.

U pojedinim krajevima jutarnji minusi spuštaju se i do 15 stepeni ispod nule, a zaleđena stakla, vrata i brave postali su svakodnevna pojava.

Iako se na prvi pogled čini da je riječ o sitnoj neprijatnosti, nepravilno odleđivanje automobila može dovesti do ozbiljnih oštećenja vozila, dodatnih troškova, ali i povećanog rizika u saobraćaju. Zato je važno znati šta treba, a šta nikako ne treba raditi u ovakvim uslovima.

Prevencija je najbolja odbrana od mraza

Najsigurniji način da se izbjegnu problemi sa ledom jeste da se automobil, ukoliko je moguće, parkira u garaži. Kada to nije opcija, preporučuje se parkiranje vozila tako da vjetrobran bude okrenut ka izlazećem suncu, što može ubrzati odleđivanje.

Tokom noći stakla se mogu zaštititi kartonom, ceradom ili specijalnim zimskim navlakama, koje ujutru znatno olakšavaju posao. Brisače je preporučljivo podići kako se ne bi zalijepili za vjetrobran, dok se gume na vratima mogu premazati glicerinom ili tankim slojem jestivog ulja, čime se sprečava njihovo smrzavanje.

Posebnu pažnju treba posvetiti bravama. Preventivna upotreba sprejeva poput WD-40 ili specijalnih sredstava za zaštitu brava, prije početka zime, može spriječiti njihovo zamrzavanje tokom najhladnijih dana.

Kako bezbijedno odlediti vrata i brave?

Ako vas ipak ujutru dočeka zaleđena brava ili vrata, najveća greška je naglo povlačenje i snažno cimanje. Takvi pokušaji često završavaju oštećenjem guma, laka ili same brave.

Najbezbjednije rješenje je sprej za odleđivanje brava, koji brzo djeluje i lako se nanosi. Ukoliko ga nemate, može poslužiti plastična flaša sa mlakom, nikako vrućom vodom, koju treba prisloniti uz bravu ili ivice vrata desetak do dvadeset sekundi.

Ponekad pomaže i pokušaj otvaranja drugih vrata ili prtljažnika, koji su često manje izloženi direktnom mrazu. Nakon ulaska u automobil, uključivanje grijanja dodatno će ubrzati otapanje leda iznutra.

Odleđivanje stakala - oprez je ključan

Zaleđena šoferka predstavlja poseban problem, a jedna od najčešćih i najskupljih grešaka jeste polivanje stakla vrelom vodom. Nagla temperaturna razlika može dovesti do pucanja vjetrobrana i visokih troškova popravke.

Ispravan način je pokretanje motora, uključivanje grijanja na maksimum i usmjeravanje ventilacije ka staklu. Klima-uređaj može pomoći bržem uklanjanju magle, dok grijač zadnjeg stakla olakšava vidljivost.

Led se uklanja plastičnim strugačem, blagim pokretima odozgo nadole, kako bi se izbjeglo grebanje stakla. Kao dodatna pomoć mogu poslužiti sprejevi za odleđivanje, ali i domaće mješavine alkohola, vode i male količine deterdženta za sudove.

Bezbjednost i kazne

Važno je imati na umu da djelimično zaleđena stakla i snijeg koji ostane na automobilu tokom vožnje predstavljaju ozbiljan bezbjednosni rizik. Snijeg sa krova, haube i farova mora biti uklonjen, jer se tokom vožnje može obrušiti na vjetrobran i ugroziti vidljivost, kako vozača, tako i drugih učesnika u saobraćaju.

Posebnu pažnju treba obratiti i na registarske tablice – ako su nečitljive zbog snijega ili leda, vozaču prijeti novčana kazna od 10.000 dinara. Pravilno i strpljivo odleđivanje automobila zato nije samo pitanje komfora, već i bezbjednosti i zakonske obaveze.

