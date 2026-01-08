Benzin ima rok trajanja, evo poslije koliko vremena može da se "pokvari"

Benzin može da se pokvari već za četiri sedmice ako stoji u rezervoaru, a stručnjaci upozoravaju da vlaga, kiseonik i toplota ubrzavaju propadanje goriva i mogu oštetiti motor.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"Benzin ima rok trajanja. Ako stoji mirno u rezervoaru vašeg vozila, može se pokvariti za samo četiri sedmice", potvrdili su stručnjaci u nedavnom članku za časopis "Popular Mechanics".

Uz pravilno skladištenje, taj rok trajanja se može produžiti. Gorivo skladišteno u kanisterima, pod pravim uslovima, može trajati tri do šest mjeseci, dok "stabilizatori goriva mogu produžiti njegov rok trajanja za jednu do tri godine pod optimalnim uslovima", piše IFLScience.

Da biste razumjeli različite načine na koje vaše gorivo može da se pokvari, prvo morate da znate šta je zapravo benzin. Ono što pumpate u rezervoar za gorivo svog automobila je veoma drugačija supstanca od nafte, iako su oba, u svojoj najosnovnijoj definiciji, ista stvar: mješavina ugljovodonika različitih težina koji, kada se sagorijevaju, daju energiju.

Međutim, između tada i benzinske pumpe, on prolazi kroz nekoliko važnih promjena. Teži ugljovodonici se uklanjaju, ostavljajući gorivo kao smješu parafina (alkana), olefina (alkena) i cikloalkana (naftena). Nečistoće poput sumpora se uklanjaju tokom procesa rafiniranja, a supstance poput etanola, sredstava protiv rđe i drugih aditiva se dodaju kako bi se poboljšale performanse vozila.

Neki od ovih aditiva mogu izazvati probleme. Etanol je hidrofilan, što znači da se voli vezuje za vodu, a ovo svojstvo može izazvati velike probleme za vaš automobil.

Zatim, tu su i olefini. Kao ugljovodonici sa dvostrukom vezom između dva atoma ugljenika, podložni su procesu koji se naziva oksidacija; počinju da reaguju sa kiseonikom u vazduhu, formirajući neprijatnu, gumastu čvrstu materiju koja može začepiti motor vašeg automobila.

Ali to nije jedini način na koji se benzin može pokvariti. Čuvanje goriva u rezervoaru tokom dužeg vremenskog perioda može dovesti do isparavanja. Ovo može biti posebno problematično ako pokušavate da pokrenete automobil ljeti koristeći gorivo koje je u rezervoaru od zime, piše Jutarnji.hr

Naftne kompanije mijenjaju sastav ugljovodonika u svom benzinu iz sezone u sezonu, kako bi se bolje nosile sa visokim ili niskim temperaturama, a zimsko gorivo je mnogo sklonije isparavanju od ljetnjeg ekvivalenta.

Glavni neprijatelji skladištenja goriva su kiseonik, voda i toplota, kažu stručnjaci. Stoga, da biste produžili vijek trajanja vašeg goriva, morate posebno smanjiti njihov uticaj.

(Kamatica/MONDO)