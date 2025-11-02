Greška pri točenju goriva će vas ozbiljno "udariti" po džepu: Nova vozila su najugroženija

Stručnjak upozorava da ignorisanje automatskog isključivanja pištolja na pumpi može da izazove ozbiljne kvarove na novijim sistemima vozila.

U želji da maksimalno iskoriste gorivo, vozači često prave grešku koja može dovesti do ozbiljnih kvarova i troškova popravke koji dostižu i nekoliko hiljada evra.

Aldis Ozols, direktor kompanije A1 Dizel i stručnjak za dizel motore, upozorio je vozače da ignorisanje automatskog isključivanja pištolja na pumpi i nastavak dotočavanja goriva može ozbiljno oštetiti savremene sisteme vozila.

Opasnost za moderne dizel sisteme

Ozols objašnjava da moderni dizel motori imaju složene sisteme goriva sa preciznim tolerancijama. Nastavak točenja nakon prvog "klika" prepunjava sistem za povrat isparenja, koji mora imati prostor za vazduh da bi pravilno funkcionisao.

"Prepunjavanje može oštetiti ugljeni filter i izazvati probleme sa pritiskom. Noviji automobili su najugroženiji jer gorivo može prodrijeti u osjetljive komponente sistema kontrole emisije gasova", naglašava Ozols.

Prvi klik kao bezbjednosna funkcija

Automatski mehanizam za zaustavljanje na pumpama osmišljen je kao bezbjednosna funkcija koja prekida točenje na bezbjednom nivou. Moderni "common rail" sistemi rade pod visokim pritiskom i zahtijevaju nekontaminirane komponente.

Potencijalni troškovi popravke:

Zamjena ugljenog filtera: Od 230 do 450 evra.

Popravka pumpe/brizgaljki: Može dostići i više od 3.400 evra.

Redovno prepunjavanje može dovesti do upaljene lampice motora, smanjene ekonomičnosti i kvara sistema.

Stručnjak savjetuje: "Stanite na prvom kliku. Ako ignorišete taj signal, jedno punjenje može vas kasnije koštati 3.000 funti (oko 3.400 evra) u popravci".

(Kamatica/MONDO)