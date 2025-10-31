Od sutra u Srpskoj obavezna zimska oprema za sva vozila: Evo kolike su kazne

Od 01. novembra ove godine do 01. aprila 2026. godine obavezno je posjedovanje zimske opreme za sva motorna vozila, bez obzira na vremenske uslove.

Iz policije naglašavaju da je se u skladu sa Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima pod zimskom

opremom podrazumijeva:

pneumatici za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili pneumatici za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka ili pneumatici za ljetnu upotebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4mm i lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Pod zimskim uslovima na putu podrazumijeva se situacija kada:

pada snijeg i nalazi se na kolovozu, na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega, pada kiša i ledi se na kolovozu, je kolovoz zaleđen.

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, posebno na vozače da posjeduju i koriste zimsku opremu u zakonom propisanom periodu i učestvuju u saobraćaju sa tehnički ispravnim vozilom.

Kazna za vozača koji ne posjeduje zimsku opremu je 40 KM, dok za pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost prevoza iznosi 500 KM.

