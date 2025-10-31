logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od sutra u Srpskoj obavezna zimska oprema za sva vozila: Evo kolike su kazne

Od sutra u Srpskoj obavezna zimska oprema za sva vozila: Evo kolike su kazne

Autor Dragana Božić
0

Od 01. novembra ove godine do 01. aprila 2026. godine obavezno je posjedovanje zimske opreme za sva motorna vozila, bez obzira na vremenske uslove.

Od 1. novembra obavezna zimska oprema na svim vozilima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iz policije naglašavaju da je se u skladu sa Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima pod zimskom
opremom podrazumijeva:

  1. pneumatici za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili
  2. pneumatici za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka ili
  3. pneumatici za ljetnu upotebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4mm i lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Pod zimskim uslovima na putu podrazumijeva se situacija kada:

  1. pada snijeg i nalazi se na kolovozu,
  2. na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega,
  3. pada kiša i ledi se na kolovozu,
  4. je kolovoz zaleđen.

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, posebno na vozače da posjeduju i koriste zimsku opremu u zakonom propisanom periodu i učestvuju u saobraćaju sa tehnički ispravnim vozilom.

Kazna za vozača koji ne posjeduje zimsku opremu je 40 KM, dok za pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost prevoza iznosi 500 KM.

Evo šta još trebate provjeriti na autu prije nego što zima stavrno dođe:

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

gume automobili Republika Srpska zima zimska oprema

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA