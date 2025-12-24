Da li je kasno da posadite tulipane? U decembru je posljednji trenutak za ove prelijepe lukovice

Možete li saditi lale u decembru? Evo odgovora!

Baštovani vole da obave poslove u pravo vrijeme, ali to nije uvijek moguće. Zato se mnogi nađu pred pitanjem: „Mogu li da posadim lale u decembru?“ dok gledaju u zaboravljene kese sa lukovicama ili nove, šarene sorte koje su još uvijek dostupne u rasadnicima.

Tulipani su zahvalne lukovice, tako da možete da ih posadite u decembru, i dalje ćete uživati u njihovim cvjetovima na proljeće. Iako ovaj mjesec nije tradicionalno idealan za sadnju, posao se može obaviti, bilo da lukovice stavljate u zemlju ili u saksije. Važno je samo da budete brzi ako ste odlagali do sada.

Kada je najbolje vrijeme za sadnju?

Tradicionalno, novembar se smatra idealnim mjesecom za sadnju lukovica. Tada je zemlja dovoljno ohlađena, a gljivice koje često ugrožavaju lale su rijetka pojava. Upravo zato se ovaj period preporučuje kao najbezbedniji za zdravo cvjetanje na proljeće.

Ako niste uspjeli da posadite lale do kraja novembra, ne brinite – još uvijek imate vremena. Stručnjaci podsjećaju da su lukovice prilično „popustljive“ sve dok se sade u hladnom periodu. Ako zemlja nije smrznuta i možete da je obradite, lale će i dalje imati šansu da procvjetaju.

Važno je da lukovice budu izložene hladnoći određeno vrijeme, jer upravo to pokreće njihov rast. Zato je decembar sasvim prihvatljiv mjesec za sadnju, naročito u krajevima sa blažim zimama. Na taj način obezbjeđujete da proljeće donese šarenilo i cvjetnu raskoš, čak i ako ste malo zakasnili sa poslom u bašti.

Šta ako je zemlja smrznuta?

Ako je zemljište već zaleđeno, postoji i manje uobičajen pristup: lukovice možete posaditi u saksije pa ih kasnije prenijeti u zemlju kada se odmrzne. Tako nećete izgubiti sezonu, a lale će ipak procvjetati.

Kako se sade lale – korak po korak

Pripremite zemljište: izaberite dobro drenirano mjesto, jer lale ne vole da stoje u vodi. Ako je zemlja teška, dodajte pijesak ili kompost da bude rastresitija.

izaberite dobro drenirano mjesto, jer lale ne vole da stoje u vodi. Ako je zemlja teška, dodajte pijesak ili kompost da bude rastresitija. Dubina sadnje: lukovice se sade na dubinu od oko 10–15 cm, sa vrhom okrenutim nagore.

lukovice se sade na dubinu od oko 10–15 cm, sa vrhom okrenutim nagore. Razmak: ostavite 8–10 cm između lukovica da bi imale dovoljno prostora za rast.

ostavite 8–10 cm između lukovica da bi imale dovoljno prostora za rast. Sadnja u saksije: ako je zemlja smrznuta, lale možete posaditi u posude napolju ili u hladnom prostoru. Kasnije ih prenesite u baštu kada se zemlja otopi.

ako je zemlja smrznuta, lale možete posaditi u posude napolju ili u hladnom prostoru. Kasnije ih prenesite u baštu kada se zemlja otopi. Zalivanje: nakon sadnje zalijte umjereno, dovoljno da se zemlja slegne oko lukovica.

nakon sadnje zalijte umjereno, dovoljno da se zemlja slegne oko lukovica. Period hladnoće: lukovice moraju da provedu nekoliko nedjelja u hladnom tlu da bi se aktivirao proces cvjetanja.

Savjeti za uspjeh

Birajte zdrave lukovice: čvrste, bez oštećenja i plijesni.

Ne sadite preplitko: plitko posađene lale mogu izmrznuti ili se iskriviti.

Rotirajte mjesto sadnje: ne sadite svake godine na istom mestu, jer se u zemlji mogu zadržati gljivice.

Dodajte malo đubriva: blago fosforno đubrivo pomaže razvoju korijena.