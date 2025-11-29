Orhideja može da cvjeta i zimi: Evo šta da uradite da to postignete, a dom će vam izgledati luksuznije

Saznajte kako da vaša orhideja cvjeta i zimi: savjeti za zalivanje, temperaturu, svjetlost, presađivanje i đubrenje.

Izvor: Mariia Boiko/Shutterstock

Ne tretirajte svoju orhideju kao običan buket! Kada cvjetovi orhideje uvenu, šteta bi bila da je bacite, jer uz pravu njegu može da procvjeta više puta. Ove orhideje krase leptirasti cvjetovi u bijeloj, žutoj, roze, ljubičastoj i nijansama crvenkasto-narandžaste boje. Uz odgovarajuću njegu, orhideje mogu cvjetati i zimi, donoseći boje u vaš dom dok spoljne biljke miruju, piše House Digest.

Zimsko podsticanje cvjetanja

Orhideje koje se drže u zatvorenom prostoru obično cvjetaju jednom godišnje, ponekad i dva puta, a cvjetovi traju i po nekoliko mjeseci. Ako vaša orhideja trenutno nema cvjetove, zima je pravo vrijeme da podstaknete pupoljke. Počnite tako što ćete odrezati ogoljene cvetne stabljike oko 1,5 cm od baze.

Obezbijedite joj hladne noći najmanje 3 sedmice, držite je na mjestu sa temperaturom između 12–18°C tokom noći ili blizu prozora bez grejanja i provjetravanja. Smanjite zalivanje, ali ne zaboravite na svjetlost – nedostatak svjetla je glavni razlog zbog kojeg orhideja ne cvjeta. Kada se pupoljci pojave, pazite da noćna temperatura ne padne ispod 18°C.

Nega orhideja

Izvor: Shutterstock

Njega nakon cvjetanja za buduće pupoljke

Kada cvjetovi uvenu, pravilna njega značajno povećava šansu da orhideja procveta ponovo. Osim kontrole temperature i zalivanja, redovno orezivanje i presađivanje mogu pomoći biljci da ostane zdrava i cvjetna.

Provjerite da li orhideja treba presaditi. Prozračni supstrat u providnim saksijama pomaže da pratite stanje kore i ventilaciju korijena. Nije potrebna veća saksija, već novi supstrat koji omogućava bolji protok vazduha. Prije presađivanja uklonite uvele ili mrtve korijene sterilizovanim makazama, a potom temeljno zalijte.

Dok orhideja ne cvjeta, koristite specijalizovano đubrivo jednom mjesečno i zalivajte je na 10 dana, dok mini orhideja zahtijeva zalivanje jednom sedmično. Pazite da ne pretjerate sa vodom i da biljka ima dovoljno svjetla – ovo su najčešći uzroci neuspješnog cvjetanja.