10 sobnih biljaka koje mirišu u jesen: Bez svijeća i hemije, one čuvaju svježinu kuće (FOTO)

Ukoliko ste odlučili da iz doma protjerate hamikalije, nabavite jednu od od ovih 10 jesenjih sobnih biljaka koje će ispuniti vaš dom mirisom.

Izvor: Shutterstock

10 sobnih biljaka promijeniće atmosferu svojim mirisima tokom jeseni i zime.

Neke od njih mirišu iako nemaju cvjetove, samo ih treba rukom protljati.

Gajenje biljaka u zatvorenom prostoru nudi mnoge prednosti, kao što je pomoć u prečišćavanju vazduha i poboljšanju mentalnog zdravlja. Neke vrste i sorte mogu čak pomoći da namirišete svoj dom na prirodan način, bez potrebe da se oslanjate na hemikalije ili svijeće, koje bi potencijalno mogle da vam zapale kuću. Iako se čini kao da su ti divni mirisi rezervisani za proljeće i ljeto, ostavljajući vam biljke koje ne proizvode lijepe cvjetove ili prijatne mirise u ostale dve sezone.

Srećom, postoji mnogo biljaka koje cvjetaju do pozne jeseni, a neke čak i zimi, posebno kada se gaje u zatvorenom prostoru.

Biljke - poput žalfije, ruzmarina i nane, na primjer - imaju tendenciju da oslobađaju mirise bez potrebe za cvjetanjem i mogu održavati vaš dom nevjerovatno mirišljavim tokom cijele godine.

1. Kalanhoja

Kalanhoja (Kalanchoe) obično cvjeta u jesenjim i zimskim mjesecima, uglavnom između novembra i maja. Ove biljke imaju velike, voštane listove i šarene cvetove koji variraju od ružičastih i crvenih do narandžastih i žutih. Kada cvjetovi procvetaju, očekuje vas divan miris, opisan kao sličan gardenijama ili podsjeća na med. Međutim, budite oprezni - kalanhoja može biti toksična za kućne ljubimce.

Izvor: Shutterstock

2. Begonija

Begonije (Begonia) jesu cveće koje često cvjeta, u zavisnosti od vrste, čak i zimi. Naravno, nema svaka begonija miris, ali one koje ga imaju opisuje se kao sličnan ružama ili pomorandžama, slatkastog mirisa.

3. Anturijum

Anturijum (Anthurium), poznati i kao flamingo cvetovi, jedna su od nekoliko sobnih biljaka savršenih za uzgoj u zatvorenom prostoru . Dolaze u različitim mirisima i mogu cvetati tokom cijele godine kada su u zatvorenom prostoru. Neki su opisani kao da mirišu poput borovnica ili manga, dok se drugi upoređuju sa mirisom marcipana.

4. Žalfija

Žalfija (Salvia officinalis) jeste prelijepa biljka sa mekim, pahuljastim listovima. Takođe ima tendenciju da ima jak zemljani miris. Ako želite miris malo bogatiji od običnog cvijeća, ali koji i dalje ostavlja vaš dom nevjerovatno mirišućim, žalfija je odličan izbor. Ima jedinstven miris.

Izvor: Shutterstock

5. Lavanda

Ne sviđa se svima miris lavande (Lavandula) u svijećama i parfemima - lako može biti prejak. Međutim, sama biljka, iako ima jaku aromu, nije prejaka. Često se miris ne širi u vazduhu osim ako ne dirate lišće ili cvjetove.

lavanda-frosch

Izvor: Foto: Shutterstock

6. Ruzmarin

Ruzmarin (Salvia rosmarinus) još jedna je opcija za miris koji nije cvjetan. Često se opisuje kao oštar i opor, ali lep. A ako ikada nije tako jak koliko želite, sve što treba da uradite je da malo zgnječite listove dok prolazite kako biste osvježili vazduh.

Izvor: Shutterstock

7. Nana

Nana (Mentha) nije samo biljka koja na koju miriše jesen, već je i odlična biljka koja će vam pomoći da se zagrijete kada temperature padnu. Uberite nekoliko listova i stavite ih u vruću vodu da biste napravili ukusan biljni čaj koji će vas zagrijati i smiriti stomačne tegobe. Sve sorte nane sadrže ulje koje ovim biljkama daje miris, poznato kao mentol.

Izvor: Shutterstock

8. Limunski čempres

Kao što i samo ime sugeriše, limunski čempres (Hesperocyparis macrocarpa) ima tendenciju da miriše blago na limun. Ali morate trljati listove da biste oslobodili ulja, što ga čini pogodnim za ljude koji vole minimalne mirise, ali ipak žele nešto prijatno. Patuljaste sorte vam omogućavaju da ga držite u maloj saksiji kao žbun.

9. Orhideja dama noći

Dama ili gospa noći (Brassavola nodosa) jeste vrsta orhideje savršena za gajenje u vašem domu ako želite da završite dan na prijatan način, jer je ovo prelijepa orhideja koja će učiniti da vaš dom miriše slađe. Obično cvjeta ljeti i u jesen, što je čini idealnom biljkom za nekoliko sezona.

Izvor: Shutterstock

10. Arapski jasmin

Postoji mnogo različitih vrsta jasmina, ali arapski jasmin (Jasminum sambac) jeste jedna od najboljih opcija za uzgoj u zatvorenom prostoru. Ima prelijep miris i savršena je za uzgoj u kupatilu, ali možete je posaditi i u drugim dijelovima doma. Cvjetovi imaju tendenciju da oslobađaju većinu svog mirisa noću, što ovu biljku čini podnošljivijom tokom dana. Može da cvjeta do kraja do jeseni ako se drži na toplom.

Izvor: Shutterstock