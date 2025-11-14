Prirodni parfem za vaš dom, bolje od difuzera: 8 sobnih biljaka koje mirišu čarobno

Mirisne svijeće i difuzeri mogu unijeti atmosferu u dom, ali najljepši i najdugotrajniji miris dolazi iz prirode — iz biljaka.

Izvor: Shutterstock

Miris u kući je obično prvo što primijete i ukućani i gosti kad ulaze u neki dom.

Možete koristiti difuzere, ali je bolje da oplementiće enterijer sobnim biljkama koje lijepo mirišu.

Buket će uljepšati kuću izgledom i mirisom, ali će i brzo da uvene, zato je možda bolje da izaberete sobne biljkekoje ne samo da mirišu, već i oplemenjuju prostor svojim izgledom.

Madagaskarski jasmin, poznat i kao stefanotis, omiljen je u svadbenim aranžmanima, ali se sve češće gaji i u domovima. Njegov nježan, slatkast miris ispunjava prostor laganom svježinom, a biljka traži svijetlo mjesto, ali bez direktnog sunca. Zemlja treba da se potpuno osuši prije sljedećeg zalivanja.

Izvor: Shutterstock

Orhideje, posebno vrste poput katleje, donose elegantan cvjetni miris sa primjesom citrusa. Njihova njega je jednostavnija nego što se misli — dovoljno je zalivanje jednom nedjeljno, najbolje kišnicom ili prokuvanom vodom, i mjesto sa jakim, ali indirektnim svjetlom.

Izvor: Shutterstock

Hoja je idealna za one koji žele miris bez mnogo brige. Ova biljka odaje nježan parfemski miris, a uz to ima bujno zelenilo koje osvježava svaki kutak. Traži indirektnu svjetlost i zalivanje tek kada se zemlja osuši.

Izvor: Shutterstock

Nana je još jedan favorit — ne samo da miriše svježe i mentolasto, već se može koristiti i u kuhinji, za čajeve, koktele i jela. Najbolje uspijeva na sunčanom mjestu, a zemlja treba da bude stalno vlažna.

Izvor: Shutterstock

Limun ili mini narandža u saksiji unose dašak Mediterana u vaš dom. Tokom cvjetanja oslobađaju citrusnu svježinu, a uz dovoljno sunca i pažnje mogu dati i plodove. Zalivaju se kada se zemlja osuši do dubine od nekoliko centimetara.

Izvor: Shutterstock

Plumerija, poznata i kao frangipani, tropska je biljka čiji cvjetovi mirišu na vanilu, voće ili blagu začinsku notu — u zavisnosti od sorte. Zahtijeva pjeskovitu zemlju i puno sunca, a zaliva se kada se zemlja potpuno osuši.

Eukaliptus je prava biljka za ljubitelje aromaterapije. Njegov drvenasti, svjež miris oslobađa se kada protrljate listove, a biljka se brzo razvija u obliku dekorativnog drveta. Voli svijetlo mjesto i stalno vlažnu zemlju.

(Lepa i srećna/Mondo)