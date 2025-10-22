Uzgoj narandže u saksiji je moguć: Evo kako da vam uspije i u stanu

Narandže možete uzgajati i u stanu. Evo koje sorte uspijevaju u saksiji i kako da obezbijedite savršene uslove za rast i plodove.

Izvor: My July/Shutterstock

Narandže su pravi biser svake ishrane – pune su vitamina C i osvežavaju svakim zalogajem. Čaša svježe cijeđenog soka od savršen je način da započnete dan, a ukus je neuporediv kada potiče od domaćeg voća. Iako djeluje kao izazov, uz pravu tehniku moguće je uzgajati drvo narandže i u zatvorenom prostoru – čak i ako nemate baštu ili živite u hladnijoj klimi.

Stručnjaci otkrivaju kako da vaša sobna narandže ne samo preživi, već i buja, i kako da ubrzo uživate u svojim prvim plodovima.

Koje vrste uspijevaju u zatvorenom prostoru

Klasična stabla narandže mogu da narastu i do 9 metara, što ih čini nepraktičnim za dom. Umjesto njih, birajte patuljaste sorte, koje su prilagođene za uzgoj u saksiji.

Dwarf Washington Navel

Ova sorta, poznata i kao "Bahia narandže", potiče iz Brazila i daje male, sočne i bezsjemene plodove koje je lako oljuštiti. Kada se uzgaja u saksiji, dostiže visinu od 180 do 240 cm – idealno za stan.

Dwarf Trovita

Nastala je iz sjemena Washington Navel sorte, pa raste do iste visine. Njeni plodovi su nešto blažeg i slađeg ukusa, a podjednako jednostavni za guljenje.

Pomorandže u saksiji

Izvor: Tanya_Terekhina/Shutterstock

Kako da njegujete drvo u stanu

Narandže vole toplotu i sunce, pa je cilj da u stanu što više oponašate mediteranske uslove.

Zemlja

Birajte rastresitu, dobro dreniranu zemlju sa blago kiselim pH vrijednostima. Džoana Glovinski iz organizacije Fruitstitute naglašava da je zdravlje zemljišta presudno:

"Drveće u saksiji zahtijeva pažljivo upravljanje zemljištem kako bi ono ostalo bogato hranljivim materijama. Dva puta godišnje dodajte domaći kompost, organsko đubrivo i sloj malča od drvenih strugotina."

Zalivanje

Učestalost zalivanja zavisi od količine svjetla. Najbolje je da provjeravate zemlju prstima – kada počne da se suši, vrijeme je za temeljno zalivanje. Lagani ciklus vlaženja i sušenja korijenu veoma prija.

Pomorandže u saksiji

Izvor: My July/Shutterstock

Svjetlost

Najvažniji uslov za uspjeh! Drvo narandže treba najmanje osam sati direktnog sunca dnevno, a idealno i do dvanaest. Ako primijećujete da lišće opada ili biljka sporo raste, vjerovatno joj nedostaje svjetlosti.

Trik stručnjaka: stavite saksiju na postolje s točkićima kako biste je lakše pomjerali ka prozoru ili ljeti iznijeli na terasu.

Temperatura

Narandže se najbolje osjećaju na temperaturama između 18 i 24°C, ali mogu podnijeti i nešto niže ili više vrijednosti.

Orezivanje

Orezivanje nije obavezno, ali pomaže da biljka bude uredna i proporcionalna saksiji. Dovoljno je jednom do dva puta godišnje skratiti grančice.

Pomorandže u saksiji

Izvor: Slatan/Shutterstock

Kada i kako ubrati plodove

Većina stabala je samoprašujuća, pa ne morate brinuti o oprašivanju. Ipak, ako želite da pomognete procesu, lagano prenesite polen između cvetova pomoću male četkice.

Zreo plod prepoznaćete po intenzivnoj narandžastoj boji i lakoći kojom se odvaja od grane.

Najčešći problemi i rješenja