Koje narandže birate u marketu? Postoji razlog zašto su mnoge upakovane u crvene mrežice

Supermarketi su riznice obmana, pa su tako i crvene mrežice u koje su upakovane narandže, samo još jedan trik.

Da li ste se ikada zapitali zašto se narandže često prodaju u crvenim mrežastim kesama? To je zapravo lukav trik koji koriste proizvođači i supermarketi da prevare vaša čula i navedu vas da kupite više voća.

Crvena ili narandžasta plastična mrežica oko voća stvara utisak da je kora pomorandže intenzivnije narandžaste boje, čineći je sočnijom i privlačnijom kupcima. Ako je voće nedozrelo, obojena mrežica prikriva njegovu zelenkastu nijansu i naglašava narandžastu, pa izgleda zrelije i ukusnije.

Na sličan način, limun se često pakuje u žute mrežaste kese kako bi se pojačala njihova prirodna boja. Da se stave u crvene kese, izgledali bi narandžasto i ne bi bili toliko privlačni.

Ovaj princip zasniva se na tzv. "konfeti iluziji" - vizuelnom fenomenu u kojem percepciju boje snažno oblikuje okruženje. U ovoj optičkoj iluziji, neutralno obojena lopta postavlja se unutar mreže linija različitih boja. Kada su linije određene boje u prvom planu, boja lopte izgleda kao da se stapa s njima.

U novoj studiji, psiholog Karl R. Gegenfurtner, objasnio je kako supermarketi koriste "konfeti iluziju" sa narandžama.

"Svake subote kupujem narandže kod svoje omiljene prodavačice Helge na lokalnoj pijaci. Jednog dana, nije imala lijepe, zrele narandže, što je i očekivano tokom njemačkog ljeta. Kasnije, svratio sam u supermarket i činilo se da imaju obilje zrelih narandži. Naravno, kupio sam ih, upakovane zgodno u narandžastu mrežu. Kod kuće, kada sam izvadio narandže iz mreže, desilo se čudo. Svaka narandža, koja je u mreži izgledala prelijepo obojena, pretvorila se u jadnu, zelenkastu nijansu", rekao je Gegenfurtner i dodao:

"Zaključujemo da samo asimilacija boja ima snažan efekat na izgled, pretvarajući zelenkastu pomorandžu u prelijepu narandžastu. Nema sumnje da su prodavci voća ovo odavno shvatili. Pogledajte oko sebe u tipičnom supermarketu - lako se primijeti da se voće i povrće (npr. limun, luk, tikvice ili čak krompir) obično pakuju u mreže u boji idealnog uzorka", stoji u studiji.

Karl je objasnio da je "konfeti iluzija" zasnovana na principu prema kojem je naš mozak programiran da obrađuje periferni vid i percepciju boja.

U suštini, mozak nam omogućava da doživimo glatko iskustvo, koje možemo što jednostavnije da razumijemo. Naš vizuelni sistem prirodno teži uniformnosti i glatkim prelazima. Kada se crvena mrežica stavi preko pomorandže, mozak stapa susjedne boje da bi pojednostavio ono što vidimo.

Da li ovaj trik zaista povećava prodaju narandži, još uvijek nije poznato, ali istraživači bi mogli da se pozabave tim pitanjem. Nova studija objavljena je u časopisu i-Perception.

