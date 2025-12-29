Pet trikova zbog kojih kuhinja djeluje duplo skuplje: Ovo su zlatne tajne dizajnera za mali budžet

5 dizajnerskih trikova koji čine da kuhinja izgleda luksuznije: rasveta, kvalitetni materijali, ručkice, panel aparati i prirodni kamen.

Rasvjeta, kvalitetni materijali i dobra završna obrada najviše utiču na luksuzan izgled kuhinje.

Ugradni aparati, jednostavni elementi i masivne ručkice stvaraju premium efekat.

Prirodni kameni pultovi i slojevito svjetlo podižu čitav prostor bez preteranih ulaganja.

Kuhinja je prostor u kojem provodimo mnogo vremena, ali i prostorija u koju najčešće najviše ulažemo. Dobra vijest je da uz nekoliko pametnih, dizajnerski odobrenih trikova, kuhinja može izgledati znatno luksuznije i bez ogromnih ulaganja. "Kuhinja ne mora da ‘viče’ da bi bila luksuzna – bitne su proporcije, autentični materijali i kvalitetna izrada koja traje godinama", kaže dizajnerka iz Birmingema Sindi Kentli.

S obzirom na to da renoviranje zahtejva i vreme i budžet, važno je izbeći greške i donijeti dobre odluke već u startu. Dizajneri ističu da najskuplje izgleda kuhinja koja ima dobro osmišljenu rasvetu, kvalitetne materijale i besprekoran finiš. "Za luksuzan efekat birajte bezvremenske materijale i ručno obrađene drvene elemente", dodaje dizajnerka iz Čikaga Sonja Čohan.

1. Više izvora svjetla

Najbitniji element u kuhinji koja izgleda skuplje jeste rasveta. "Najbolji savjet je da kroz svjetlo postignete dubinu i toplinu prostora", kaže dizajner Mark Kenamer. U luksuznim kuhinjama svjetlost dolazi iz više izvora – sa plafona, sa zidova i ispod visećih elemenata. "Slojevito svjetlo čini prostor ljepšim, ali i funkcionalnijim", dodaje Sindi Kentli.

Rasvjeta ne mora biti skupa – dizajner Džordan Ros otkriva da je mnoge najlepše komade našao u antikvarnicama, na buvljim pijacama i starim online oglasima.

2. Kvalitetni kuhinjski elementi

Ormari zauzimaju najveću površinu, pa najviše oblikuju izgled kuhinje. Dizajneri preporučuju jednostavne linije bez teških ukrasa. "Jeftino djeluje kada su lajsne prevelike ili komplikovane – izgleda kao da se previše trudimo", objašnjava arhitekta Klej Rokicki.

Savjeti stručnjaka:

frontovi minimum 2,5 cm za stabilnost

staklene fronte sa kvalitetnim mrežicama

fioke sa "lastin rep" spojevima koje ne popuštaju vremenom

Kao primjer kvalitetnog dizajna navodi brendove deVOL, Plain English i radove dizajnera Bena Pentritha.

Uredne kuhinjske fioke

3. Ugradni aparati sa panelima

Ugradni aparati koji izgledom prate kuhinjske elemente daju najjači vizuelni efekat luksuza. "Kada sam renovirao sopstvenu kuhinju, izabrao sam panel-aparate da sve izgleda povezano i skupo", otkriva dizajner iz Los Anđelesa Džef Endruz.

Sa njim se slaže i dizajner Kevin Klark: "Kada se frižider, mašina i rerna utope u frontove – prostor izgleda mnogo skuplje."

4. Masivne ručkice i kvalitetna galanterija

Najbrži i najjeftiniji način da kuhinja izgleda skuplje jeste zamena ručkica. "To je nakit kuhinje", kaže Džordan Ros. Birajte mesing, nikl ili pune metalne ručkice sa težinom pod prstima.

Dizajner Endru Kogar dodaje da antikvarne ručkice često izgledaju luksuznije od novih, a mogu biti i povoljnije – samo treba vremena da se pronađu.

Kuhinjske ručkice

5. Prirodni kameni radni pultovi

Prirodni kamen poput mermera, kvarcita ili sapun-kamena uvijek izgleda luksuzno. Dizajnerka iz Njujorka Paulina Hosped ističe da prirodni kamen odmah daje dubinu i eleganciju.

Još bolji efekat postiže se kada se isti materijal podigne i na zid kao slab backsplash. "To prostoru daje hotel-osjećaj i čini ga luksuznim na prvi pogled", objašnjava Džen Kosident, dok dizajner Den Fink naglašava da kamen na pultu i zidu izgleda najskuplje.

Kod kvarc radnih ploča važi pravilo – birati kvalitet. "Kvarc je dobra opcija, ali samo kod proverenih brendova koji ne žute", savjetuje Džordan Ros, i navodi Silestone i Caesarstone kao siguran izbor.