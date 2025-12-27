Najljepši stanovi u 2025. godini: Praktična rešenja za male stanove koji će vas inspirisati da sredite svoj dom

Najzanimljiviji stambeni enterijeri 2025. na SuperProstoru: od diskretnih kuhinja i transformativnog namještaja do skulpturalnih igara tekstura i formi, gdje estetika i funkcionalnost stvaraju savršeno prilagodljiv i ličan prostor.

Izbor stambenih enterijera koji su obilježili 2025. godinu na SuperProstoru okuplja projekte različitih razmjera i autorskih pristupa. Karakterišu ih raznovrsne estetike, domišljata rješenja, skulpturalna poigravanja, bogatstvo tekstura i formi, transformativnost i daleke destinacije kao inspiracija. Sagledani kroz tematske grupe, prikazujemo kako savremeni stan postaje prilagodljiv, ličan i slojevit ambijent, u kome se arhitektonska ideja jednako oslanja na svakodnevne potrebe korisnika, kao i na estetiku, atmosferu i narativ prostora.

Diskretni kuhinjski prostori

Kuhinja je srce doma, a dnevni boravak prostor za porodična okupljanja, pa je jasno da hrana i druženje najbolje idu ruku pod ruku. Zato nije čudno što je trend spajanja ovih prostorija u jedinstvenu cjelinu, aktuelan već duži niz godina, prerastao u novi standard u uređenju stambenih enterijera.

Kao kontrateža otvorenim kuhinjama u kojima se svi elementi jasno očitavaju, gde priprema obroka nije jednostavna radnja već performativni čin, javljaju se dva primjera enterijera, u kojima je akcenat stavljen na diskretnu igru skrivanja i otkrivanja.

Jedna od važnih odlika apartmana JU, čiji su autori arhitekte Studija Fluid, jeste prostrana dnevna zona sa kuhinjom skrivenom iza kliznih vrata, koja vizuelno pročišćuju ambijent i od korisnika zahtjevaju akciju. Kada su vrata zatvorena, veliko mermerno ostrvo, u kombinaciji sa različitim teksturama drveta, osvetljenjem i tekstilom koji ga okružuju, deluje kao apstraktni umetnički predmet ili deo neke scenografije.

Dnevna zona apartmana JU

Izvor: Jovana Rakezić

Podjednako suptilan je i kuhinjski prostor stana BMP59, izveden prema projektu studija Gušić Architecture. Kuhinjski uređaji i elementi smješteni su iza vratanaca prekrivenih orahovim furnirom, čije su fine tamne šare u saglasju sa oblogama od granitne keramike nalik mermeru. Ovaj prostor se u formi i materijalima nadovezuje na detalje iz hodnika i dnevnog boravka, te se stvara kontinuitet i jedinstvo u enterijeru, bez nametljivih granica i strogih presjeka.

Dnevna zona stana BMP59

Izvor: Miloš Martinović

Daleke destinacije kao izvor inspiracije

Inspirisanost drugim kulturama i estetikama prilikom projektovanja može doći kao rezultat želja i potreba klijenata, ili poteći iz ličnih i kreativnih tendencija arhitekata. Ti uticaji mogu se prikazati dirketno i jasno ili tek kroz nagovještaje, u zavisnosti od toga koliko je klijent otvoren i sklon prihvatanju autentičnih i nesvakidašljih projektnih rešenja.

Enterijer Fusuma stana nastao je tako što je klijent kontaktirao arhitektkinju Danijelu Mišković, videvši prethodno na SuperProstoru njen projekat stana sa japanskim detaljima. Za centralni motiv novog prostora iskorišćen je zid, čije je oblikovanje inspirisano tradicionalnim japanskim kliznim pregradama – fusuma. Umjesto pokretnih panela, zid je obložen tapetama na kojima su oslikani ždralovi, trešnjin cvijet i zalazak sunca. Ovaj „oslikani zid” ne samo da aludira na delikatnost svile i papira, već unosi novu dimenziju prostora – onu u kojoj slika nije samo dekoracija, već dio priče.

Fusuma stan – spoj istoka i zapada

Izvor: Relja Ivanić

Projekat apartmana 17/6, koji je nastao u Studiju Miloša Milivojevića, odlikuje upotreba prirodnih materijala i neutralnih tonova svedene kolorističke palete, geometrija, čiste linije i forme. Sve ovo, kao i usmerenost na prirodu, integrisanje opuštajućih vizura ka spoljašnjem zelenom okruženju i stvaranje mirne oaze za beg od gradske vreve, daje prostoru spokojnu atmosferu i nosi suptilni prizvuk skandinavskog i japanskog minimalizma.

Dnevna zona apartmana

Izvor: Miloš Martinović

Enterijer apartmana ST21 u Beogradu, koji potpisuje mycode.arhitektura, oslanja se na eklektičnu, ali izuzetno kontrolisanu kombinaciju stilova sa različitih meridijana. U osnovi se nalazi dizajn industrijske estetike inspirisane Njujorkom – sirovi akcenti, metalni detalji, izražena struktura zidova – dok su elementi francuskog stila prisutni kroz sofisticirane materijale, taktilnost tekstila i igru svjetlosti. Pažljivo biran mobilni namještaj nosi pečat italijanske dizajnerske elegancije svedenih formi. Enterijer ovog stana predstavlja rafinirani arhitektonski odgovor na izazov stvaranja ličnog prostora unutar dinamičnog gradskog jezgra.

Dnevna zona apartmana ST21

Izvor: Relja Ivanić

Praktične transformacije u malim enterijerima

Koliko mala kvadratura može na prvi pogled delovati ograničavajuće, toliko zapravo ima potencijala za eksperimentisanje sa kreativnim rješenjima za odlaganje, za dizajniranje specifičnih transformativnih komada namještaja i brzu promjenu ambijenta.

Cherry Art Hubosmislili su projekat enterijera malog stanaza život dvojice braće, tako da svaki ima svoj izdvojeni kutak za spavanje. Dnevna zona je, u nedostatku još jedne spavaće sobe, trebalo da ima dvostruku funkciju – da služi za cjelodnevno funkcionisanje i druženje, ali i kao noćna zona za jednog brata. Glavni izazov je bio usaglasiti ove zahtjeve i napraviti dovoljno udoban ambijent za spavanje, koji će istovremeno biti prostran za prijem gostiju. Već prepoznatljivi po dizajnu neobičnih spavaćih zona, autori su ovo riješili formiranjem "trećeg prostora", koji se prema potrebi izoluje kliznim vratima i sadrži spuštajući krevet integrisan u zid i dodatne skladišne pregrade za odeću.

Enterijer stana The third pill

Izvor: Bogdan Milojković (Cherry Art Hub)

Za stan smješten u živopisnom srcu Vračara, projektni zadatak je bio da se osmisli enterijer relativno male površine, prilagođen životu mladog para u intenzivnom gradskom jezgru. Projekat potpisuje autorski tim u sastavu Milena Kordić (SOBA) i Dejan Todorović iz biroa Dejan Todorović Arhitektura. U okviru zadate kvadrature, svaki element igra višestruku ulogu – funkcionalnu, estetsku i prostornu. Upravo zato, pažljiv izbor materijala doprinosi stvaranju koherentne cjeline, u kojoj se različite mikro zone skladno stapaju, dok boja preuzima ulogu vezivnog tkiva koje prostor drži na okupu.

Stan TJ16

Izvor: Miloš Martinović

Enterijer malog stana koji su uredili arhitekte Unknown Studija, organizovan je kao jedinstvena prostorna cjelina, gde se rad, odmor, objedovanje i boravak odvijaju u različitim zonama, ali bez fiksiranih granica. Prostor je projektovan kao nestatičan, kao živi sistem koji reaguje na tok dana, potrebe i promjene ritma korisnika. Mobilni pultovi, zamišljeni kao suptilne i fleksibilne granice, u ovom slučaju omogućavaju preraspodelu fokusa i slobodu korišćenja, čime osnova ostaje otvorena za promjene.

Enterijer stana ND MM

Izvor: Stefan Đorđević

Skulpturalna poigravanja u prostoru

Poslednja tri stana u ovom izboru karakterišu neutralni tonovi, dominantne bež i drvene boje, ali i mnoštvo tekstura i materijala koji se smjenjuju i pružaju uzbudljivu taktilnu dinamiku. Skulpturalno oblikovanje određenih utilitarnih elemenata, poput kamina, ormana ili zidne obloge daju ovim enterijerima poseban umetnički ton.

Projekat enterijera penthausa u Dravskoj nastao je u studijuNK Architects, za potrebe života porodice koja san o savršenom domu vidi kroz prostor neutralnih i umirujućih nijansi, u kome svjetlo igra ključnu ulogu, a funkcionalnost i estetika su neraskidive. Svijetli tonovi djeluju kao platno na kom se ističu elegantni arhitektonski elementi, a suptilni i sofisticirani detalji, poput neuobičajnog procepa na zidu koji skriva kamin, dodatno dolaze do izražaja. Savremen pristup, organske forme namještaja, čiste linije i nežne teksture formiraju topao ambijent upotpunjen prirodnim zelenilom.

Zid koji skriva kamin u penthausu u Dravskoj

Izvor: Alex Tselekidis

Princip korišćenja punog potencijala tekstura, oblika i bogatstva materijala, uz minimalističku paletu boja, primjenjen je i u projektu enterijera stana na Vračaru, nastalog u Studiju MAS. U prostoru se prepliću zaobljeni i pravougaoni oblici, robusni i mekani volumeni, te glatke i hrapave teksture, tako da pružaju suptilan vizuelni i taktilni balans. Ova igra naročito je primetna u oblikovanju namještaja i detalja, čime se postiže estetska mekoća prostora.

Detalji trpezarijskog prostora stana M na Vračaru

Izvor: Ilya Ivanov

Posljednji u nizu, ali ništa manje autentičan, dupleks u Beogradu definiše smjena linearnih formi i punih oblika, kao i nadovezivanje i preklapanje pravih i krivih linija koje su prisutne u arhitektonskim elementima, namještaju i detaljima. Ovaj osunčan enterijer zemljanih tonova osmišljen je u multidisciplinarnom Studiju MiVi. Uprkos linearnoj kompleksnosti i slojevitosti, vizuelno, prostor dnevne zone stana djeluje prozračno i rasterećeno – kao da poziva da se telo prepusti kretanju u skladu sa ovom dinamičnom koreografijom oblika i linija.

Dnevna zona dupleksa u Beogradu

Izvor: Relja Ivanić