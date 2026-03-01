Veliki povratak "boy blush" trenda predstavlja najlaskaviji makeup za okrugli oblik lica

Saznajte zašto je "boy blush" rumenilo popularno ove sezone.

Otkrijte najbolje insajderske trikove prestižnih šminkera za postizanje svježeg i prirodnog izgleda koji laska okruglom licu.

Mjesto na koje nanosimo rumenilo trenutno diktira glavne beauty trendove. Od osunčanog sjaja koji nosi Hailey Bieber, pa do boje visoko na sljepoočnicama koja vizuelno podiže lice, fokus je na pravoj tehnici. Ukoliko pratite industriju ljepote, sigurno pamtite boy blush talas iz 2023. godine, koji je donio estetiku inspirisanu filmom Bend It Like Beckham.

Ovakav realističan nanos pigmenta brzo je prikupio simpatije jer vizuelno laska okruglom obliku lica, a sada bilježi veliki povratak na pistama za jesen 2026. godine.

Ova tendencija zapravo imitira zdrav izgled koji dobijamo neposredno nakon fizičke aktivnosti, pojašnjava Jen Lyons, edukatorka brenda Nars. Ona ističe da je akcenat na neprimjetnom stapanju ivica, a ne na konturisanju. Savjetuje i nanošenje proizvoda na niži dio obraza i blago preko nosa, kako biste dobili prirodan finiš koji djeluje kao vaša prava koža.

On the runway

Look je najprije primijećen u Londonu na reviji Simone Rocha. Poznati šminker Thomas de Kluyver udružio je snage sa brendom Byredo i stvorio modernu interpretaciju objašnjavajući da je želio da kreira nešto sirovo i stvarno. Iako rad ove dizajnerke obično odiše eteričnom ženstvenošću, ovoga puta cilj je bio znatno mračniji karakter. Specifičan crveni pečat na obrazima postignut je korišćenjem Byredo Stromboli karmina, uz dodatak tankih obrva inspirisanih tridesetim godinama prošlog vijeka.

Ubrzo zatim kuća Missoni prikazala je slično izdanje u Milanu, vraćajući kolorit sa jagodica na središnji dio lica i evocirajući efekat kože nakon boravka na vjetru.

Ne smijemo zaboraviti ni uticaj pop kulture na beauty sferu. Od kada je adaptacija filma Wuthering Heights rediteljke Emerald Fennell stigla u bioskope, ponovo se govori o rumenilu koje asocira na hladno vrijeme, a koje Margot Robbie nosi tokom cijele promotivne turneje.

Ako želite da isprobate ovaj stil, postoji nekoliko provjerenih načina. Lagane tečne formule, poput onih brenda Victoria Beckham, idealne su za prozirni trag na čistoj koži. Ukoliko pak želite da rekreirate modnu atmosferu sa piste, poslužite se profesionalnim trikom i prstima utapkajte jarki karmin direktno preko obraza i usana, stvarajući pravi androgini efekat.

