logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ruževi za usne postaju prošlost: Evo šta će ih zamijeniti i šta će biti glavni trend za 2026. godinu

Ruževi za usne postaju prošlost: Evo šta će ih zamijeniti i šta će biti glavni trend za 2026. godinu

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Klasični mat ruževi više nisu u modi. U 2026. dominiraju sjaj, ulja, tintovi i balzami koji njeguju usne i pružaju prirodan, puniji izgled.

Sjajevi za usne hit u 2026 Izvor: Shutterstock

  • Klasični mat ruževi gube popularnost, dok u trendu dominiraju sjajne i njegujuće formule.
  • Ulja, tintovi i balzami u boji pružaju prirodan sjaj, volumen i dugotrajnu hidrataciju.
  • Glavna ideja šminkanja u 2026. godini je prirodan izgled, meke konture i osjećaj negovanih usana.

Klasika je pala u drugi plan. Jasne konture, gust sloj boje i suvi mat finiš donedavno se to smatralo klasikom šminkanja usana. Ali u 2026. godini trendovi u šminkanju su se drastično promijenili. Na prvi plan su došle meke teksture, vlažan sjaj i efekat "moje usne, samo bolje". Sada dekorativna kozmetika za usne sve više podsjeća na njegu, a ne samo na boju. U Srbiji, kao i širom svijeta, ovaj trend prirodnosti postaje dominantan među ljubiteljima ljepote.

Glavna ideja savremene šminke je prirodni volumen, zamućene granice i udobnost tokom cijelog dana.

Klasični ruž je izgubio popularnost

Gusti mat ruževi postepeno gube pozicije jer naglašavaju suvoću, bore i ljuštenje, a vizuelno „jedu“ volumen usana. Nasuprot tome, sjajne i negujuće formule čine lice svježijim, a usne punijim. Mnogi brendovi sada stavljaju akcenat ne na boju, već na sastav: ulja, vitamini, antioksidansi i SPF postali su gotovo standard.

Glavni favorit postaje ulja za usne

Apsolutni hit poslednjih sezona su ulja za usne. Po teksturi, to je nešto između sjaja i seruma. Ona daju:

  • vlažan odsjaj

  • poluprovidnu nijansu

  • negovanje kože bez ljepljivosti i težine

Sjaj za usne
Izvor: carlo dapino/Shutterstock

Sjajevi su se vratili i postali bolji

Nakon godina dominacije mat tekstura, sjaj je ponovo u modi. Savremeni sjajevi su multifunkcionalni proizvodi koji kombinuju pigment, njegujuće komponente i lagani efekat povećanja volumena. Idealno se uklapaju u trendove "šminka bez šminke" i efekat zdrave, blistave kože.

Trend "zamućenih usana"

Jasno definisana kontura olovkom više nije obavezna. U modi je meko sjenčenje pigmenta od centra ka ivicama, što dodaje vizuelni volumen i čini izgled nežnijim, piše GeaOrganic.

Tintovi i balzami sa bojom

Još jedna alternativa klasičnom ružu su tintovi koji se upijaju u kožu usana i ostavljaju laganu, postojanu nijansu bez osjećaja kozmetike. Balzami u boji su idealni za svaki dan jer njeguju usne i pružaju meku prirodnu boju.

Usne
Izvor: Shutterstock

A šta je sa ružem?

Ruž nije nestao, ali se promijenio. U trendu ostaju nude, jagodičaste, vinske i klasične crvene nijanse, u kremastim ili sjajnim teksturama, umjesto suvog mata. Za posebne prilike gusto prekrivanje je i dalje prikladno, ali u svakodnevnom životu ga sve češće zamjenjuju lakše i udobnije formule.

Glavno pravilo šminkanja usana u 2026. godini

Danas ne odlučuje toliko boja, koliko tekstura i način nanošenja. U modi su meke, nejasne konture, vlažni finiš i osećaj njegovanih, a ne "zafarbanih" usana. Našminkati usne sada znači izabrati sredstvo koje istovremeno ukrašava i neguje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

šminka njega usne

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA