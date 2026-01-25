Jednostavna tehnika šminkanja briše 10 godina: Jednim potezom učinite da lice djeluje odmorno i mlađe

Tehnika šminkanja koja se smatra čudom skida najmanje 10 godina sa lica - u jednom potezu, na jednom mjestu.

Izvor: Shutterstock

Jedan proizvod i jedan potez četkicom dovoljni su da lice izgleda svježe, odmorno i mlađe.

Hajlajter odgovara svim dobima i oblicima lica, svakom tenu, a važno je da birate pravi i da ne pravite greške.

Sa godinama, šminka postaje više od pukog načina da istaknete svoju ljepotu - ona postaje pravi alat za isticanje aduta, korekciju nesavršenosti i tragova godina. Prave tehnike vraćaju svježinu i mladolikost licu bez operacije, dok greške, naprotiv, dodaju godine. Šminkeri tvrde da jedna jednostavna tehnika može trenutno smanjiti vaše godine, a efekat je primjetan na prvi pogled.

Glavna tajna mladosti

Tehnika o kojoj je riječ naziva se hajlajting - osvjetljavanje određenih dijelova lica hajlajterom. Profesionalni šminkeri se slažu: dvije ključne tačke mogu transformisati lice i umanjiti ga za najmanje 10 godina. Prva je unutrašnji ugao oka, a druga je područje odmah ispod luka obrve.

Nanošenje hajlajtera na unutrašnji ugao oka stvara efekat širokog otvaranja očiju, čineći ih svjetlijim i svježijim: jednostavan dodir vizuelno otvara pogled i trenutno se bori protiv umora. Čestice koje reflektuju svjetlost djeluju kao optički filter, skrećući pažnju sa tamnih krugova, finih linija i otečenosti koji otkrivaju starost.

Zašto je ovo bolje od korektora?

Tajna leži u načinu na koji svjetlost djeluje na kožu: sa godinama, lice gubi volumen, crte lica postaju ravnije, a koža postaje manje elastična. Sjenke ispod očiju i spušteni kapci čine da oči izgledaju teško i umorno, dok hajlajter stvara iluziju podignutog lica kroz igru svjetlosti i sjenke.

Nanošenje ispod obrve vizuelno podiže obrvu i čini gornji deo lica izražajnijim. Napomena: ova tehnika je neophodna za žene sa opuštenim kapcima - lagano otvara oko i stvara efekat liftinga bez injekcija.

Izvor: Shutterstock

Koji hajlajter treba da izaberete?

Šminkeri se slažu: kremaste ili tečne teksture sa finim šljokicama najbolje djeluju na područje oko očiju - dok će krupne šljokice istaći bore i suvu kožu, stvarajući suprotan efekat.

Idealna nijansa je svijetla sedefasta ili šampanj za svijetlu kožu, a zlatna za tamniju kožu.

je svijetla sedefasta ili šampanj za svijetlu kožu, a zlatna za tamniju kožu. Presovani hajlajteri su takođe pogodni, ali ih treba nanositi veoma nježno, u malim količinama.

Kremasti hajlajteri pružaju najprirodniji izgled - ne ističu teksturu kože, vizuelno je ujednačuju: ovi proizvodi se stapaju sa kožom, stvarajući blistav efekat.

Kako se pravilno nanosi

Za unutrašnji ugao oka, šminkeri preporučuju upotrebu male četkice za blendanje ili vrha prsta.

Nanesite hajlajter u tačkama bliže korijenu nosa i lagano ga razmažite prema sredini kapka. Ključno je da ne pretjerujete: dovoljna je samo kap ili tačka proizvoda.

i lagano ga razmažite prema sredini kapka. Ključno je da ne pretjerujete: dovoljna je samo kap ili tačka proizvoda. Nanesite hajlajter u tankoj liniji odmah ispod luka obrva , treba da se proteže oko trećine obrve od unutrašnje ivice. Sloj sedefastog hajlajtera će naglasiti oblik obrva i stvoriti podignut izgled.

, treba da se proteže oko trećine obrve od unutrašnje ivice. Sloj sedefastog hajlajtera će naglasiti oblik obrva i stvoriti podignut izgled. Dobro izblendajte kako biste izbjegli oštre ivice – prirodan izgled je najvažniji.

Devojka prirodno našminkana

Izvor: Shutterstock

Dodatne zone za pojačavanje efekta

Da bi se pojačao efekat podmlađivanja, šminkeri preporučuju dodavanje hajlajtera na još nekoliko mjesta.

Suptilan sjaj na gornjim jagodicama stvara zdrav sjaj i podiže lice.

Kap proizvoda na "kvadratu" iznad gornje usne čini da usne izgledaju punije - one gube volumen sa godinama, a ova tehnika pomaže u ispravljanju ovoga.

Izvor: Shutterstock

Šta treba da izbjegavate?

Glavna greška je korišćenje previše proizvoda ili pogrešne nijanse .

. Hajlajteri sa hladnim ružičastim ili srebrnim podtonovima mogu učiniti da vaša koža izgleda blijedo i nezdravo, posebno oko očiju.

mogu učiniti da vaša koža izgleda blijedo i nezdravo, posebno oko očiju. Previše sjaja će pretvoriti vaše lice u disko kuglu i samo istaći nesavršenosti.

će pretvoriti vaše lice u disko kuglu i samo istaći nesavršenosti. Još jedna uobičajena greška jeste nanošenje hajlajtera na područja sa istaknutim borama ili proširenim porama. Čestice koje reflektuju svetlost začepljuju bore, čineći ih vidljivijim. Stoga, šminkeri preporučuju minimiziranje ili potpuno izbjegavanje T-zone (čelo, nos, brada) ako je koža masna.

Pogledajte u našoj galeriji najbolje duge bob frizure za 2026:

Zašto tehnika zaista funkcioniše

Za razliku od složenih tehnika konturiranja ili višeslojnog pudera, hajlajter ne zahtijeva profesionalne vještine nanošenja. Jednostavno zapamtite dve tačke - unutrašnji ugao oka i ispod obrve - i efekat će biti odmah primjetan.

Šminkeri smatraju hajlajting pravim čudom upravo zato što djeluje kod svih, bez obzira na godine, tip kože ili oblik lica. Pravilno postavljeni hajlajteri mogu transformisati čak i jednostavan izgled šminke, čineći ga mlađim uz samo nekoliko poteza četkicom.

