Zimski trik koji spasava kaput: "Kraljica čistoće" otkrila kako sačuva omiljenu odjeću od tragova šminke

Autor N.D.
0

Kako da šminkom ne isflekate kaput ili šal? Evo savjeta!

Kako sačuvati odjeću od šminke Izvor: Shutterstock
  • Otkrivamo proizvode koji stvaraju nevidljivu zaštitnu barijeru i sprečavaju da se šminka prenese na tkaninu.
  • Izbjegnite stvaranje fleka kaputima i šalovima.

Zimi nosimo debele kapute, tople šalove i rolke, ali to nam donosi i jedan iritantan problem: tragove pudera, bronzera ili karmina na okovratnicima omiljenih jakni.

Srećom, postoji genijalan i super jeftin trik koji sprečava fleke, a otkrila ga je modna blogerka Laurin na TikToku, uz podršku Linzi "Kraljice čistoće".

Trik je jednostavan, brz i košta manje od sto dinara. Pre nego što obučete kaput, lagano poprskajte okovratnik lakom za kosu ili sprejem za setovanje šminke. Ovi proizvodi stvaraju nevidljivu zaštitnu barijeru koja sprečava da se šminka prenese na tkaninu.

Linzi objašnjava: „Samo lagano poprskajte dio odjeće lakom prije nego što ga obučete! On djeluje kao zaštitna barijera i šminka ostaje tamo gdje treba – na vašem licu, a ne na odjeći. Nema više umrljanih okovratnika! Brzo, lako i potpuno mijenja igru.“

@lolo.lehnenMy winter girlies, this one is for you! No more makeup on your jackets @kseniia.nikiforova#makeuphacks#makeuphack#settingspray#wintermakeup#makeuptipstiktok♬ Oh my god what is that - vezelite

Lorin dodaje: „Moje zimske djevojke, ovo je za vas! Više nema šminke na jaknama.“

Ovaj trik je posebno koristan za dane kada nosite minimalnu šminku – samo malo pudera ili bronzera za prirodan sjaj – ali i dalje želite da vaša odjeća ostane besprekorna. Vlažna zimska hladnoća čini da se šminka lakše razmazuje, pa je ovo pravo spasenje za sve modne ljubiteljke.

Ako ipak imate fleke, Lauren savetuje da ih uklonite micelarnom vodom – brzo, nježno i bez oštećenja tkanine. 

Tagovi

šminka odjeća savjeti

