Hit trik u šminkanju: Evo kako da stavite puder i korektor, a da ne naglasite bore

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Naučite kako da nanosite puder i korektor bez naglašavanja bora. Savjeti za hidrataciju, kremaste formule i prirodan, osvježen izgled.

Savjeti za nanošenje pudera i korektora Izvor: Shutterstock
  • Pripremite kožu hidratantnom kremom i prajmerom prije nanošenja šminke.
  • Birajte kremaste pudere i korektore i nanosite ih tapkanjem, ne trljanjem.
  • Završite laganim slojem pudera i osvjetljivačima da postignete prirodan, mladalački izgled.

Kako koža stari, dolazi do gubitka elastičnosti i pojave finih linija i bora. Pogrešan način nanošenja pudera ili korektora može naglasiti te nepravilnosti, umjesto da ih prikrije i osvježi izgled. Evo kako da to izbjegnete i dobijete prirodan, svjež ten.

1. Priprema kože je ključ

  • Temeljno očistite lice i nanesite hidratantnu kremu.
  • Lagani prajmer za lice može pomoći da puder ravnomjerno klizi i ne uđe u bore.
  • Fokusirajte se na dobru hidrataciju kože, jer suha koža naglašava linije.

2. Odabir pravog pudera

Birajte tečni ili kremasti puder, laganije formule – mat puderi ili puderi u prahu mogu se skupiti u borama. Ton pudera treba da bude što bliži vašoj prirodnoj boji kože.

Nanošenje: koristite sunđer ili prste za tapkanje, ne trljajte, kako ne biste pomjerali kožu i naglašavali bore.

Tečni puder
Izvor: Shutterstock

3. Korišćenje korektora

Za podočnjake koristite korektor kremaste teksture, ne tečni u prejakim nijansama. Nanesite tanak sloj i tapkajte prstima ili malim sunđerom – klasično razmazivanje može naglasiti bore. Fokusirajte se na centar lica i podočnjake, izbjegavajte nanošenje previše korektora oko očiju i usana.

4. Završni sloj

  • Lagani sloj prozirnog pudera može "fiksirati" šminku, ali ne pretjerujte.
  • Korišćenje spreja za fiksiranje može dati prirodan i svjež izgled.
Žena se šminka
Izvor: Shutterstock

5. Dodatni trikovi

  • Svijetli korektori ili osvjetljivači na visokim tačkama lica (vrh jagodica, unutrašnji ugao oka) stvaraju iluziju mladolikosti.
  • Konture i rumenilo koristite nježno – izbjegavajte tamne linije koje naglašavaju opuštenu kožu.

(Lepa i srećna/Mondo)

