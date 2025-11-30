Hit trik u šminkanju: Evo kako da stavite puder i korektor, a da ne naglasite bore

Naučite kako da nanosite puder i korektor bez naglašavanja bora. Savjeti za hidrataciju, kremaste formule i prirodan, osvježen izgled.
Kako koža stari, dolazi do gubitka elastičnosti i pojave finih linija i bora. Pogrešan način nanošenja pudera ili korektora može naglasiti te nepravilnosti, umjesto da ih prikrije i osvježi izgled. Evo kako da to izbjegnete i dobijete prirodan, svjež ten.
1. Priprema kože je ključ
- Temeljno očistite lice i nanesite hidratantnu kremu.
- Lagani prajmer za lice može pomoći da puder ravnomjerno klizi i ne uđe u bore.
- Fokusirajte se na dobru hidrataciju kože, jer suha koža naglašava linije.
2. Odabir pravog pudera
Birajte tečni ili kremasti puder, laganije formule – mat puderi ili puderi u prahu mogu se skupiti u borama. Ton pudera treba da bude što bliži vašoj prirodnoj boji kože.
Nanošenje: koristite sunđer ili prste za tapkanje, ne trljajte, kako ne biste pomjerali kožu i naglašavali bore.
3. Korišćenje korektora
Za podočnjake koristite korektor kremaste teksture, ne tečni u prejakim nijansama. Nanesite tanak sloj i tapkajte prstima ili malim sunđerom – klasično razmazivanje može naglasiti bore. Fokusirajte se na centar lica i podočnjake, izbjegavajte nanošenje previše korektora oko očiju i usana.
4. Završni sloj
- Lagani sloj prozirnog pudera može "fiksirati" šminku, ali ne pretjerujte.
- Korišćenje spreja za fiksiranje može dati prirodan i svjež izgled.
5. Dodatni trikovi
- Svijetli korektori ili osvjetljivači na visokim tačkama lica (vrh jagodica, unutrašnji ugao oka) stvaraju iluziju mladolikosti.
- Konture i rumenilo koristite nježno – izbjegavajte tamne linije koje naglašavaju opuštenu kožu.
