Najbolje maskare za žene poslije 50: Trik za spuštene kapke i savršeno našminkane oči

Postojane, lagane i bez razmazivanja. Otkrijte trikove za podmlađene oči pomoću šminke.

Izvor: Shutterstock

Tražite najbolju maskaru za spuštene kapke koja neće ostavljati tragove i razmazivati se tokom dana? U nastavku otkrivamo koje su najbolje maskare poslije 50 godina – postojane, lagane i idealne za žene sa spuštenim kapcima.

Pronaći najbolju maskaru za žene 50+ nije jednostavno. S godinama koža kapaka postaje osjetljivija, a spušteni kapci često predstavljaju izazov pri šminkanju. Ključ je u maskari koja daje volumen i dužinu, a da pritom ne stvara grudvice, ne opterećuje trepavice i ne preslikava se na kapke.

Za dame u pedesetim, prava maskara je mnogo više od šminke – ona otvara pogled, podmlađuje i pruža svježinu licu.

1. Maybelline Colossal Bubble

Ako tražite maskaru protiv razmazivanja kod spuštenih kapaka, ova opcija je pravi izbor.

Izvor: Promo

Ne ostavlja mrlje i lijepo uvija trepavice. Formula je kremasta i lagana, a četkica hvata svaku trepavicu i daje efekat gustine.

Izvor: Shutterstock

2. L’Oréal Lash Paradise

Izvor: Promo

Jedna od najtraženijih kada je u pitanju najbolja maskara za žene 50+. Pruža impresivnu punoću i volumen, dok trepavice ostaju meke i prirodno razdvojene. Idealna je za svakodnevni make-up jer ne stvara grudvice.

3. Maybelline Sky High

Izvor: Promo

Savršena za dame koje žele dužinu i fleksibilnost. Ova maskara produžava trepavice do maksimuma, a njena četkica dopire i do najkraćih dlačica. Posebno pogodna za donje trepavice kod spuštenih kapaka jer se ne preslikava.

4. Max Factor Masterpiece Max

Izvor: Promo

Pouzdana maskara koja već godinama važi za klasik. Odlična je za žene sa spuštenim kapcima jer ne ostavlja tragove i ne razmazuje se tokom dana. Daje lijep volumen i definiciju, bez otežavanja trepavica, što je posebno važno poslije 50. godine. Njena formula je pogodna i za osjetljive oči.

5. L’Oréal Panorama

Jednostavna za upotrebu, pogodna i za osjetljive oči. Trepavice izgledaju duže, urednije i postojano tokom cijelog dana. Ova maskara za spuštene kapke daje prirodan, ali dovoljno izražajan efekat.

Izvor: Promo

Ako želite da vam pogled bude svjež, a oči podmlađene, pravi izbor je kvalitetna i postojana maskara. Ove preporuke spajaju najbolje od oba svijeta – savršeno odgovaraju spuštenim kapcima, a ujedno su i najbolje maskare za žene poslije 50 godina.

Trikovi za nanošenje maskare kod spuštenih kapaka

Izvor: Shutterstock

1. Uvijač za trepavice je obavezan – prije maskare, uvijte trepavice jer otvoreniji luk vizuelno podiže pogled i smanjuje efekat spuštenih kapaka.

2. Maskaru nanositi od korijena trepavica – fokusirajte se na bazu, jer to stvara iluziju gušćih trepavica i "otvara" oko.

3. Više slojeva, ali tanko – bolje je nanijeti dva tanka sloja maskare nego jedan težak. Tako dobijate volumen bez grudvica i otežanog izgleda.

4. Naglasite spoljašnji ugao – dodatni sloj na trepavicama spolja daje efekat "mačijeg oka" i vizuelno podiže kapak.

5. Izbjegavajte donje trepavice ako se lako preslikava – kod jako spuštenih kapaka maskara na donjim trepavicama može da stvori senku i učini oko "zatvorenijim". Ako je želite nanijeti, birajte vodootpornu formulu i nanesite minimalnu količinu.