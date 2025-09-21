logo
Koju kozmetiku vrijedi držati u frižideru, a koju nikako ne treba?

Koju kozmetiku vrijedi držati u frižideru, a koju nikako ne treba?

0

Otkrijte koji proizvodi za njegu kože i šminka najbolje podnose hladnoću, a koje nikako ne treba stavljati u frižider. Savjeti za duži vijek trajanja i bolji efekat kozmetike.

Koju kozmetiku treba čuvati u frižideru Izvor: New Africa/Shutterstock

U svijetu ljepote postoji mnogo zbunjujućih mitova, a jedan od najpoznatijih je onaj koji kaže da kozmetiku treba čuvati u frižideru. Ima li u tome istine? Istražili smo koje su prednosti i mane ovog beauty trika koji već godinama dijeli mišljenja.

Zašto se kozmetika stavlja u frižider?

Prije svega, hladnoća može produžiti rok trajanja proizvoda, naročito onih sa prirodnim sastojcima i bez konzervansa, koji se na sobnoj temperaturi brže kvare. Takođe, niska temperatura usporava razgradnju aktivnih sastojaka i pomaže da duže zadrže svoju efikasnost.

Vitamin C, retinol i drugi osjetljivi sastojci lako oksidiraju i gube djelotvornost na toploti, dok im hlađenje pomaže da ostanu stabilni. Osim toga, ohlađena kozmetika pruža prijatan, umirujući osjećaj na koži i može ublažiti otoke, crvenilo i iritacije – što je posebno korisno ujutru.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je bolje koristiti posebne mini frižidere za kozmetiku, jer klasični frižideri mogu biti prehladni i puni bakterija od hrane.

@rose.friederikeR E S T O C K ✨ ig: rose.friederike ✨#asmr#restock#restocking#beautyfridge#organize#beautyproducts♬ Originalton - ROSE

Koje proizvode vrijedi čuvati u frižideru?

  • Kreme za predio oko očiju – smanjuju podočnjake i natečenost.
  • Sheet maske – hladna tkanina dodatno osvježava i ublažava crvenilo.
  • Prirodna kozmetika bez konzervansa – brže se kvari na toplom.
  • Serumi sa vitaminom C – niska temperatura produžava im stabilnost.
  • Aloe vera gel – odličan za smirivanje kože poslije sunca ili iritacija.
  • Lakovi za nokte – hladnoća sprečava da se zgusnu.

Šta nikako ne treba držati u frižideru?

  • Ulja – hlađenje im mijenja teksturu.
  • Parfemi – promjena temperature može izmijeniti miris; bolje ih je čuvati na tamnom i suvom mjestu.
  • Šminka – make-up proizvodi uglavnom imaju stabilne formule, a hlađenje može otežati nanošenje.

(Fashion.hr/ Lepa&Srećna)

