Koju kozmetiku vrijedi držati u frižideru, a koju nikako ne treba?

Otkrijte koji proizvodi za njegu kože i šminka najbolje podnose hladnoću, a koje nikako ne treba stavljati u frižider. Savjeti za duži vijek trajanja i bolji efekat kozmetike.
U svijetu ljepote postoji mnogo zbunjujućih mitova, a jedan od najpoznatijih je onaj koji kaže da kozmetiku treba čuvati u frižideru. Ima li u tome istine? Istražili smo koje su prednosti i mane ovog beauty trika koji već godinama dijeli mišljenja.
Zašto se kozmetika stavlja u frižider?
Prije svega, hladnoća može produžiti rok trajanja proizvoda, naročito onih sa prirodnim sastojcima i bez konzervansa, koji se na sobnoj temperaturi brže kvare. Takođe, niska temperatura usporava razgradnju aktivnih sastojaka i pomaže da duže zadrže svoju efikasnost.
Vitamin C, retinol i drugi osjetljivi sastojci lako oksidiraju i gube djelotvornost na toploti, dok im hlađenje pomaže da ostanu stabilni. Osim toga, ohlađena kozmetika pruža prijatan, umirujući osjećaj na koži i može ublažiti otoke, crvenilo i iritacije – što je posebno korisno ujutru.
Ipak, stručnjaci naglašavaju da je bolje koristiti posebne mini frižidere za kozmetiku, jer klasični frižideri mogu biti prehladni i puni bakterija od hrane.
Koje proizvode vrijedi čuvati u frižideru?
- Kreme za predio oko očiju – smanjuju podočnjake i natečenost.
- Sheet maske – hladna tkanina dodatno osvježava i ublažava crvenilo.
- Prirodna kozmetika bez konzervansa – brže se kvari na toplom.
- Serumi sa vitaminom C – niska temperatura produžava im stabilnost.
- Aloe vera gel – odličan za smirivanje kože poslije sunca ili iritacija.
- Lakovi za nokte – hladnoća sprečava da se zgusnu.
Šta nikako ne treba držati u frižideru?
- Ulja – hlađenje im mijenja teksturu.
- Parfemi – promjena temperature može izmijeniti miris; bolje ih je čuvati na tamnom i suvom mjestu.
- Šminka – make-up proizvodi uglavnom imaju stabilne formule, a hlađenje može otežati nanošenje.
(Fashion.hr/ Lepa&Srećna)