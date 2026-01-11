Salata od ostataka pečenja: Super praktičan način da iskoristite višak mesa od Božića

Otkrijte kako da iskoristite višak mesa od Božića uz ovaj recept za salatu od ostataka pečenja.

Izvor: Shutterstock

Poslije Božića mnogima često ostane pečenog ili kuvanog mesa koje je greota baciti. Umjesto da ih čuvate u frižideru bez ideje šta da napravite, pretvorite ih u sočnu, kremastu i hranljivu salatu.

Meso i jaja su izvor proteina, paprike i kiseli krastavac daju joj svježinu, pavlaka kremastu teksturu, a zbog kombinacije svih ovih sastojaka izuzetno je zasitna.

Idealna je za užinu, doručak, brze sendviče za posao ili kao lagani obrok poslije praznika.

Sastojci:

500 g ostataka mesa (svinjetina, piletina, jagnjetina)

6 kuvanih jaja

150 g kiselih krastavaca

100 g pečene paprike (može i svježa)

200 g kisele pavlake

So i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Očistite meso od kostiju i isjeckajte na sitne komadiće.

2. korak: Povrće i jaja

Isjeckajte kisele krastavce, papriku i kuvana jaja.

Varijacije: Salati možete dodati i majonez, kuvani kukuruz, masline, papriku iz turšije, po vašem ukusu.

3. korak: Mješanje

U velikoj činiji sjedinite meso, povrće i jaja. Dodajte kiselu pavlaku i sve pažljivo promješajte dok se filovi ne sjedine.

4. korak: Serviranje

Salatu služite odmah.