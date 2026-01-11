logo
Salata od ostataka pečenja: Super praktičan način da iskoristite višak mesa od Božića

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
Otkrijte kako da iskoristite višak mesa od Božića uz ovaj recept za salatu od ostataka pečenja.

Salata od ostataka pečenja Izvor: Shutterstock

Poslije Božića mnogima često ostane pečenog ili kuvanog mesa koje je greota baciti. Umjesto da ih čuvate u frižideru bez ideje šta da napravite, pretvorite ih u sočnu, kremastu i hranljivu salatu. 

Meso i jaja su izvor proteina, paprike i kiseli krastavac daju joj svježinu, pavlaka kremastu teksturu, a zbog kombinacije svih ovih sastojaka izuzetno je zasitna.

Idealna je za užinu, doručak, brze sendviče za posao ili kao lagani obrok poslije praznika.

Sastojci:

  • 500 g ostataka mesa (svinjetina, piletina, jagnjetina)
  • 6 kuvanih jaja
  • 150 g kiselih krastavaca
  • 100 g pečene paprike (može i svježa)
  • 200 g kisele pavlake
  • So i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Očistite meso od kostiju i isjeckajte na sitne komadiće.

2. korak: Povrće i jaja

Isjeckajte kisele krastavce, papriku i kuvana jaja.

Varijacije:

Salati možete dodati i majonez, kuvani kukuruz, masline, papriku iz turšije, po vašem ukusu.

 3. korak: Mješanje

U velikoj činiji sjedinite meso, povrće i jaja. Dodajte kiselu pavlaku i sve pažljivo promješajte dok se filovi ne sjedine.

4. korak: Serviranje

Salatu služite odmah.

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

