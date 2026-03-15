Recept za brze lazanje: Verzija omiljenog italijanskog jela za koju ćete isprljati samo jednu posudu

Napravite brzu verziju omiljenog italijanskog jela za koje nećete isprljati više od jedne posude. Isprobajte recept za ove lazanje.

Lazanje su jedno od onih jela koje gotovo svi vole, ali mnoge domaćice je ne prave često jer traži dosta vremena, slaganje kora i više posuda za kuvanje. Kada dan prođe u obavezama, malo ko ima volje da satima stoji u kuhinji.

Upravo zato su ove „lijene“ lazanje postale pravi hit, sve se priprema u jednoj posudi, bez komplikovanog slaganja slojeva, a ukus ostaje isti kao i kod klasičnih lazanja.

Ovaj recept je idealan za porodični ručak ili brzu večeru kada želite nešto zasitno, mirisno i svima omiljeno, a da pritom ne provedete pola dana za šporetom.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: pasta

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: oko 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

4 kašike maslinovog ulja

2 glavice crnog luka

3 čena bijelog luka

2 veće šargarepe

1 kg mlevenog mesa

2 kašike paradajz pirea

2 lovorova lista

700 ml pasiranog paradajza

750 ml bujona (ili vode)

so i biber po ukusu

250 g listova za lazanje

300 g rendane mocarele

svjež bosiljak po želji

Priprema:

1. korak: Dinstanje povrća

U velikom dubokom tiganju ili šerpi zagrijte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte sitno sjeckan crni luk, bijeli luk i rendanu šargarepu, pa dinstajte oko pet minuta dok povrće ne omekša.

2. korak: Dodavanje mesa

Pojačajte temperaturu, dodajte mljeveno meso i pržite ga nekoliko minuta dok ne dobije lijepu braon boju. U galeriji ispod pogledajte koji dio mesa je najbolji za ovaj recept.

3. korak: Dodavanje tečnosti i začina

Umiješajte paradajz pire, lovorov list, pasirani paradajz i bujon (vodu). Posolite, pobiberite i ostavite da se sos krčka oko deset minuta.

4. korak: Dodavanje lazanja

Listove za lazanje prelomite ili isjecite na manje komade i ubacite ih u sos. Lagano ih rasporedite tako da budu potopljeni u tečnosti.

Ukoliko ne možete da pronađete suve listove lazanje, možete koristiti svježe, ali i zamijeniti ih sa običnom testeninom, pa čak i raviolima sa sirom.

5. korak: Krčkanje

Poklopite posudu i kuvajte na tihoj vatri oko 20 minuta, odnosno dok testenina potpuno ne omekša.

6. korak: Posipanje sirom

Na kraju pospite rendanom mocarelom i stavite jelo u rernu na funkciju za grilovanje nekoliko minuta, dok se sir ne istopi i dobije zlatnu koricu.

7. korak: Serviranje

Pospite svježim listovima bosiljka i poslužite dok je još toplo.

Ako želite nešto za nijansu drugačije, isprobajte recept za lazanje sa mlincima.