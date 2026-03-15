Recept za brze lazanje: Verzija omiljenog italijanskog jela za koju ćete isprljati samo jednu posudu

Napravite brzu verziju omiljenog italijanskog jela za koje nećete isprljati više od jedne posude. Isprobajte recept za ove lazanje.
Lazanje su jedno od onih jela koje gotovo svi vole, ali mnoge domaćice je ne prave često jer traži dosta vremena, slaganje kora i više posuda za kuvanje. Kada dan prođe u obavezama, malo ko ima volje da satima stoji u kuhinji.
Upravo zato su ove „lijene“ lazanje postale pravi hit, sve se priprema u jednoj posudi, bez komplikovanog slaganja slojeva, a ukus ostaje isti kao i kod klasičnih lazanja.
Ovaj recept je idealan za porodični ručak ili brzu večeru kada želite nešto zasitno, mirisno i svima omiljeno, a da pritom ne provedete pola dana za šporetom.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: pasta
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: oko 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 55 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 4 kašike maslinovog ulja
- 2 glavice crnog luka
- 3 čena bijelog luka
- 2 veće šargarepe
- 1 kg mlevenog mesa
- 2 kašike paradajz pirea
- 2 lovorova lista
- 700 ml pasiranog paradajza
- 750 ml bujona (ili vode)
- so i biber po ukusu
- 250 g listova za lazanje
- 300 g rendane mocarele
- svjež bosiljak po želji
Priprema:
1. korak: Dinstanje povrća
U velikom dubokom tiganju ili šerpi zagrijte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte sitno sjeckan crni luk, bijeli luk i rendanu šargarepu, pa dinstajte oko pet minuta dok povrće ne omekša.
2. korak: Dodavanje mesa
Pojačajte temperaturu, dodajte mljeveno meso i pržite ga nekoliko minuta dok ne dobije lijepu braon boju. U galeriji ispod pogledajte koji dio mesa je najbolji za ovaj recept.
3. korak: Dodavanje tečnosti i začina
Umiješajte paradajz pire, lovorov list, pasirani paradajz i bujon (vodu). Posolite, pobiberite i ostavite da se sos krčka oko deset minuta.
4. korak: Dodavanje lazanja
Listove za lazanje prelomite ili isjecite na manje komade i ubacite ih u sos. Lagano ih rasporedite tako da budu potopljeni u tečnosti.
5. korak: Krčkanje
Poklopite posudu i kuvajte na tihoj vatri oko 20 minuta, odnosno dok testenina potpuno ne omekša.
6. korak: Posipanje sirom
Na kraju pospite rendanom mocarelom i stavite jelo u rernu na funkciju za grilovanje nekoliko minuta, dok se sir ne istopi i dobije zlatnu koricu.
7. korak: Serviranje
Pospite svježim listovima bosiljka i poslužite dok je još toplo.
Ako želite nešto za nijansu drugačije, isprobajte recept za lazanje sa mlincima.