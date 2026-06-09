Kozmetika na tašni postala novi modni hit: Parfem i ruž sada vise kao privezak

Privesci za tašne dobili su novu ulogu. Umjesto ukrasa, sada kriju parfeme, balzame za usne, ogledala i druge kozmetičke proizvode koji su uvijek nadohvat ruke.

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Novi modni trend spaja estetiku i praktičnost kroz kozmetičke priveske za tašne.

Umjesto klasičnih ukrasa, na tašne se kače mini parfemi, ogledala i proizvodi za njegu.

Trend vuče korijene još od Džejn Birkin, a posljednjih godina doživljava globalnu ekspanziju.

Od ukrasnih privjesaka do mini parfema i karmina koji su uvijek pri ruci, modni dodatak koji je nekada bio samo dekoracija prerastao je u jedan od najpraktičnijih trendova sezone.

Najnovija faza ukrašavanja tašni donijela je spoj mode i kozmetike, pretvarajući klasične priveske u minijaturne proizvode za uljepšavanje. Tako su omiljeni parfemi, balzami za usne i ogledala postali sastavni dio modnih dodataka koje žene svakodnevno nose.

Trend ima dugu istoriju. Počeo je osamdesetih godina prošlog vijeka kada je britanska glumica i modna ikona Džejn Birkin svoju luksuznu Hermès torbu ukrašavala ključevima, amajlijama i drugim sitnicama, unoseći dozu ležernosti u svijet visoke mode.

tašna sa priveskom

Izvor: Shutterstock, photo-lime

Novi zamah uslijedio je 2005. godine pojavom prepoznatljivih kožnih konjića ovog francuskog brenda, dok su nekoliko godina kasnije veliku popularnost stekli čupavi Fendi privjesci koje su nosile brojne poznate ličnosti, među kojima su Kajli Džener i Kara Delevinj.

Pravi procvat trend je doživio 2025. godine zahvaljujući globalnoj popularnosti Labubu figurica, nakon čega su modni dodaci za tašne postali nezaobilazan dio svakodnevnog stila. Danas poznate ličnosti poput Dua Lipe i Lili Alen na svoje torbe kače plišane igračke, marame i razne personalizovane detalje.

Cyklar

Izvor: Promo

Najnoviji trend ide korak dalje i donosi kozmetičke proizvode u formi privjesaka.

Sve više brendova nudi mini parfeme i mirisna ulja upakovana u elegantne metalne ili kožne dodatke koji se mogu zakačiti za tašnu. Osim što služe kao modni detalj, omogućavaju brzo osvježavanje mirisa tokom dana bez traženja bočice po unutrašnjosti torbe.

Pored parfema, popularni su i privjesci koji kriju ogledala, balzame za usne, rumenila ili sjenke za oči. Luksuzne modne kuće razvile su male futrole dizajnirane upravo za ove proizvode, dok brojni kozmetički brendovi nude praktična rješenja za svakodnevnu njegu.

Luj Viton

Izvor: Promo

Trend posebno privlači ljubitelje funkcionalne mode jer omogućava da najpotrebniji kozmetički proizvodi budu uvijek nadohvat ruke. Umjesto preturanja po torbi, dovoljno je posegnuti za privjeskom koji istovremeno služi kao ukras i kao praktičan dodatak za uljepšavanje.

Stručnjaci za modu smatraju da je upravo kombinacija estetike, praktičnosti i mogućnosti personalizacije razlog zbog kojeg kozmetički privesci postaju jedan od najpoželjnijih modnih detalja ove godine.