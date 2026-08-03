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Sočni svinjski kotleti sa paprikom: Meso se topi u ustima, a u sos sa posebnim guštom možete umakati hljeb

Sočni svinjski kotleti sa paprikom: Meso se topi u ustima, a u sos sa posebnim guštom možete umakati hljeb

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Saznajte kako da pripremite svinjske kotlete u sosu od paprika koji su mekani i sočni. Idealni su uz pire krompir ili pirinač.

svinjski kotleti sa paprikom Izvor: Shutterstock

Kada se svinjski kotleti pripreme na pravi način, nema bojazni da će biti suvi i žilavi. Umjesto da se samo isprže, mnogo su ukusniji kada se kratko zapeku, a zatim dovrše u bogatom sosu od paprika.

Tokom dinstanja meso upija sokove povrća i začina, pa postaje mekano i sočno, dok se istovremeno dobija gust sos koji je idealan za pire krompir, pirinač ili domaći hljeb.

Sastojci:

4 svinjska kotleta
3 paprike
1-2 ljute papričice (po želji)
1 veći luk
1 kašika masti
2 kašike paradajz pirea
1 kašika senfa
1 kašika brašna
oko 400 ml bujona
so i biber po ukusu

Priprema:

Kotlete blago istanjite čekićem za meso kako bi bili iste debljine. Na rubu napravite nekoliko plitkih zasjeka da se meso tokom pečenja ne bi uvijalo. Posolite, pobiberite i jednu stranu premažite senfom, pa je lagano uvaljajte u brašno.

Dodatni savjet:

Sos će biti još punijeg ukusa ako pred kraj umiješate kašiku pavlake za kuvanje.

Paprike očistite od sjemenki i isijecite na tanke trakice. Ljute papričice, ukoliko ih koristite, takođe isijecite na manje komade.

U dubljem tiganju ili šerpi zagrijte mast i kratko propržite kotlete sa obje strane dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Izvadite ih na tanjir.

U istoj masnoći kratko propržite paradajz pire, zatim dodajte luk, paprike i nalijte bujonom. Dobro promiješajte.

Vratite kotlete u sos, poklopite i dinstajte na umjerenoj temperaturi dok meso ne omekša, a paprike ne otpuste svoju aromu. Po potrebi dolijte još malo toplog bujona.

Poslužite kotlete prelivene sosom od paprika uz pire krompir, kuvani krompir ili pirinač.

Dodatni savet:
Sos će biti još punijeg ukusa ako pred kraj umešate kašiku pavlake za kuvanje.

(Stvar ukusa/Mondo)

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